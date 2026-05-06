Участнику банды, убивавшей водителей в Самаре, отказали в смягчении наказания

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Новокуйбышевский городской суд не удовлетворил ходатайство осужденного о замене оставшейся части лишения свободы исправительными работами. Позицию против смягчения наказания заняла Самарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

В 2002–2003 годах осужденный, действуя в сговоре с соучастниками, организовал серию дерзких нападений на таксистов в Самаре. Целью злоумышленников было убийство водителей с последующим хищением их автомобилей.

В сентябре 2003 г. преступник, уже находившийся под следствием по этим делам, совершил побег. "Завладев табельным оружием сотрудников правоохранительных органов, он вступил в перестрелку и скрылся с места происшествия, похитив случайный автомобиль", — рассказали в прокуратуре Самарской области.

За совершенные деяния суд вынес несколько приговоров. В 2003 г. приговором Самарского областного суда мужчина был признан виновным по статьям "Убийство группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем" и "Разбой с причинением вреда в крупном размере". Преступник был приговорен к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В 2004 г. приговором Ленинского районного суда Самары по совокупности преступлений срок был увеличен до 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Сейчас осужденный отбывает наказание в исправительной колонии № 3. Несмотря на то что он привлечен к оплачиваемому труду, за время отбывания наказания он неоднократно нарушал режим и привлекался к дисциплинарной ответственности. Эти обстоятельства в сочетании с тяжестью и опасностью совершенных преступлений стали для суда решающими.

Новокуйбышевский городской суд, учитывая позицию прокуратуры, отказал в удовлетворении ходатайства. "Осужденный не в первый раз пытается освободиться из исправительной колонии, ранее, 24.02.2025, судом было отказано в удовлетворении его аналогичного ходатайства",- прокомментировали в надзорном ведомстве.

