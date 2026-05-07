В Самаре водитель BMW сбил женщину

В среду, 6 мая, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП с участием пешехода, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

26‑летний водитель на BMW X5 ехал по ул. Аксаковской со стороны Урицкого и при повороте на ул. Ткачевскую сбил 24‑летнюю женщину, переходившую дорогу.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение для осмотра и после оказания необходимой помощи отпущена.

В Сызрани также произошло ДТП с участием пешехода- водитель иномарки сбил подростка на переходе.