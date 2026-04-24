Из-за столкновения двух автомобилей на трассе Самарской области погибла случайная прохожая

В четверг, 23 апреля, в 10:10 на 11‑м километре автодороги "Волжский — Курумоч до автодороги "Урал" произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По данным Госавтоинспекции, 36‑летний водитель автомобиля ВАЗ‑2107 при выполнении маневра поворота налево не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Toyota Hilux, двигавшимся во встречном направлении под управлением 27‑летнего водителя.

Вследствие удара иномарка изменила траекторию движения и наехала на пешехода. Пострадавшая 54‑летняя женщина скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель отечественного автомобиля госпитализирован.