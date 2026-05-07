"Нельзя быть верующим наполовину": боевой генерал Андрей Колотовкин - о чести, долге и решении идти на предварительное голосование

Участник предварительного голосования "Единой России", кавалер шести орденов, генерал-лейтенант Андрей Колотовкин впервые дал большое откровенное интервью. Ветеран боевых действий на Северном Кавказе, в Сирии и на Украине рассказал о том, почему настоящий патриотизм - это ежедневный труд, и о том, как воспитать новое поколение защитников и почему сегодня он решил принять участие во внутрипартийном отборе.

Разговор с Андреем Колотовкиным начинается с обращения к семейным корням. Его биография - классический пример офицерской династии, где служение Отечеству передается из поколения в поколение.

"У меня оба деда - офицеры, воевали в годы Великой Отечественной. Папа - полковник милиции, мама - учитель русского языка и литературы", - рассказывает генерал. С детства он впитывал романтику военной службы: "Мы жили рядом с воинской частью в Майкопе. Это были 1980-е. Все пацаны в классе мечтали поступить в военное училище".

Именно там еще в юности сформировался его мировоззренческий стержень. "Я был октябренком, пионером. В 1990-е, когда Советский Союз уже шатался, я, поступая в военное училище, подавал заявление в партию - тогда единственную в стране", - вспоминает Андрей Владимирович.

Сегодня, пройдя десятки горячих точек - от Грозного до Донбасса, - генерал Колотовкин принял осознанное политическое решение. Он одним из первых подал заявление на вступление в "Единую Россию" и участвует в процедуре предварительного голосования, символизируя обновление Народной программы партии представителями новой политической элиты - настоящими героями нашего времени.

Свое решение он объясняет предельно прямо и честно: "Как говорится, нельзя быть верующим наполовину. Почему "Единая Россия"? Может, прозвучит пафосно, но быть в партии мне важно. Во-первых, это партия власти, она имеет влияние. Но главное - имеет возможности. И еще - партийцы делают то, что обещают и о чем говорят".

В диалоге о ценностях генерал процитировал главный принцип, заложенный в него родителями: "Не сочтите за банальность, но это известная поговорка: "Береги честь смолоду". К тому же я уверен, что жить надо по заповедям Божьим".

Отвечая на вопрос об изменении понятия "патриотизм", Андрей Колотовкин подчеркнул, что суть любви к Родине вечна, но вызовы времени требуют новых подходов.

"Суть, безусловно, осталась та же - любовь к Родине, готовность защищать ее, не щадя живота своего. Но форма, в которой это прививалось, изменилась, - рассуждает генерал. - Мы на этом росли. Мне больше 50 лет, а я все имена пионеров-героев помню. Но патриотизм - это еще и ежедневный труд. Я вижу, что для многих молодых парней это не громкие слова, а конкретные поступки: пойти добровольцем, помогать раненым, поддерживать семьи погибших. Меняется форма, но суть остается. Наша задача - сделать так, чтобы связь поколений не прерывалась".

С болью он говорит о том, что не все молодые люди до конца осознают суть специальной военной операции.

"Парадоксально, насколько на разных уровнях находится понимание этого вопроса. Молодой человек выражает протест против того, что Интернет работает с перебоями. Что называется, лишили импортной жвачки. А нам в юности тоже было неудобно: хотел пойти в кино, а приходилось на субботник. Но "надо" ради общественного блага мы воспринимали как норму", - считает Колотовкин.

Возглавив областную организацию "Ассоциацию ветеранов СВО" по предложению губернатора, секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", Андрей Колотовкин стал связующим звеном между властью и теми, кто возвращается с фронта.

"Я действующий помощник Вячеслава Андреевича Федорищева и одновременно возглавляю Ассоциацию. То есть являюсь связующим звеном между властью и военнослужащими, чтобы любую проблему можно было донести оперативно и напрямую. У меня был такой опыт после Афганистана и чеченских кампаний. Первое и главное - это работа с ветеранами, а также военно-патриотическое воспитание и поддержка семей бойцов", - очертил фронт задач генерал.

С особым трепетом Андрей Колотовкин говорит о семье. Здесь, по его мнению, куется настоящая сталь характера.

"Надев форму, военнослужащим не стать. Это должно быть в крови. И нужно сразу готовить свою вторую половину к тому, что жена военного - особая профессия. Ты меньше уделяешь времени семье. Не каждая женщина готова стать женой офицера", - откровенно делится мнением он.

Его супруга Екатерина с честью несет это звание.

"Мы с ней 23 года женаты. Жили в Ингушетии, неоднократно попадали под обстрелы. Но ее это не испугало", - рассказывает Андрей Владимирович. Сегодня Екатерина Колотовкина возглавляет Комитет семей воинов Отечества, входит в Общественную палату РФ и руководит фондом "Звезда и Лира". Я ею горжусь. Она не генеральская жена, а жена генерала. Не кичится регалиями мужа, а занимается очень серьезной работой", - подчеркивает он.

Династия Колотовкиных не прерывается. Старший сын, 22-летний офицер полиции, не усидел в тылу.

"Отправился на СВО добровольцем. Сейчас находится на фронте, оператор беспилотников. Как еще говорят, дроновод", - с гордостью говорит отец.

Самой дорогой наградой среди множества орденов генерал считает "солдатскую" медаль "За отвагу", полученную в 1995-м году в Грозном, когда он, командиром разведвзвода, выводил остатки Майкопской бригады из мясорубки. В этом весь Колотовкин: истинная честь не в чинах, а в поступках.

"Береги честь смолоду. Живи по заповедям Божьим. Если Родина зовет - ты встаешь и идешь". Эти постулаты генерала сегодня ложатся в основу образа новой политической элиты, которую выдвигает "Единая Россия", - людей дела, прошедших суровую школу боя и готовых созидать во имя страны.

Напомним, сегодня на сайте предварительного голосования "Единой России" зарегистрировано более 400 кандидатов, претендующих на выдвижение в Государственную думу и Самарскую губернскую думу. Выдвижение продлено до 14 мая. Регистрация избирателей завершается 24 мая. Само электронное голосование запланировано на период с 25 по 31 мая.