В Самаре дан старт кадровому проекту "ПолитСтарт": новые лица для новых вызовов

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
 В Самарской области начался прием заявок на участие в традиционном кадровом проекте партии "Единая Россия" — "ПолитСтарт". Проект, направленный на поиск, подготовку и сопровождение новых депутатов, продлится до конца апреля.

До 30 апреля будущие политики могут заявить о себе. Главное условие — быть старше 18 лет, разделять этические нормы партии и, что важнее всего, иметь за плечами реальные поступки. Участники СВО, волонтеры новых регионов, военкоры, меценаты, которые поддерживают армию, — именно этих людей партия сегодня называет своей новой политической и управленческой элитой.

Для участников проекта в Региональном исполнительном комитете партии прошел первый образовательный модуль. Перед будущими политиками, а возможно, и кандидатами предварительного голосования, выступили спикеры и эксперты с лекциями по мотивационным основам электорального выбора, дорожной карте избирательной кампании 2026 г., а также по юридическим аспектам электронного предварительного голосования.

В этом году жителям Самарской области предстоит важная электоральная кампания: будут избираться депутаты Государственной Думы и Самарской Губернской Думы. Кроме того, довыборы в представительные органы власти пройдут в 13 муниципальных районах.

Ключевым этапом отбора для кандидатов от "партии власти" станет предварительное голосование.

Регистрация избирателей начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Само голосование будет организовано в электронном формате и продлится с 25 по 31 мая. Подать заявку для участия можно на официальном сайте проекта politstart.er.ru.

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

