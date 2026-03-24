Председатель СК РФ взял на контроль дело о нарушении прав семьи из Тольятти

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с отказом в выплате ежемесячного пособия тольяттинской семье.

Ранее в соцсетях появилось видеообращение жительницы Тольятти, в котором она заявила о нарушении прав своих детей, так как семье отказали в выдаче ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

По словам заявительницы, причина отказа — сведения о якобы имеющихся у нее в собственности объектах недвижимости. При этом женщина утверждает, что такие данные не соответствуют действительности.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ, гражданка неоднократно обращалась в органы власти, чтобы восстановить нарушенные права, но ситуация осталась без изменений.

Следственные органы СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело по статье "Халатность".

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад о ходе расследования уголовного дела.