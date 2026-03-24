Сызранец оштрафован на 200 тыс. рублей за езду под действием психотропных веществ

По информации пресс-службы ГУФССП России по Самарской области, сотрудники ГИБДД остановили 40‑летнего жителя Сызрани по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.
По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, но алкотестер не показал наличия алкоголя. Водителя направили на медосвидетельствование, в ходе которого установили, что он управлял автомобилем под действием психотропных препаратов.
Суд признал сызранца, ранее уже привлекавшегося к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования, виновным по статье "Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию" и назначил штраф в размере 200 тыс. рублей.
В ходе исполнительного производства судебные приставы ограничили право сызранца на выезд за пределы Российской Федерации, наложили взыскание на его банковские счета, а также уведомили о возможности замены штрафа на иной вид наказания.
В итоге штраф был полностью погашен.
