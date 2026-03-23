В Самарской области политика наказали за фейки об СВО

Кировский районный суд Самары вынес решение по административному делу представителя "Демократической партии России" Григория Еремеева. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
"На пленарном заседании Самарской губернской думы, с участием 44 депутатов, во время проведения трансляции на официальном сайте регионального парламента и социальной сети "ВКонтакте", в ходе выступления с докладом он распространил заведомо недостоверную общественно-значимую информацию под видом достоверных сообщений, создав угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности", — рассказали в пресс-службе судов.
В итоге мужчине назначили штраф в 30 тыс. рублей. Согласно картотеке суда, решение вынесено по делу Григория Еремеева по ч.9 статьи 13.15 КоАП.
На упомянутом заседании думы, где в том числе присутствовал журналист Волга Ньюс, Еремеев требовал от депутатов "признать вину за провал СВО" и т. д. После его выступления зампредседателя губдумы Екатерина Кузьмичева предложила обратиться в следственные органы. Депутаты ее инициативу единогласно поддержали.
Известно, что в 2024 г. Еремеев пытался зарегистрироваться на выборы губернатора Самарской области, но не смог собрать нужное количество подписей.
