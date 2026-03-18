В Самарской области вынесли приговор похитителям женщины

Суд Красноглинского района Самары вынес приговор четырем мужчинам. Они увезли женщину, насильно посадив в автомобиль.

Само преступление произошло еще 22 ноября 2024 года. Будущая жертва, 36-летняя женщина, выходила из подъезда дома, когда на нее набросились несколько мужчин. Они угрожали ножом, затолкали женщину в машину и увезли. Правоохранители быстро смогли выйти на след подозреваемых. Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 30-ти до 47-ми лет. Как выяснили сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области, у мужчин ранее был конфликт с сожителем похищенной женщины. Освободить жертву удалось в тот же день, в который ее похитили.

В итоге уголовное дело направили в суд по обвинению мужчин в похищении человека, вымогательстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью. Судя по картотеке суда, фигурантами истории могут быть мужчины по фамилиям Воронов, Колчев, Костров и Минеев. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области, одного из мужчин признали виновным по всем трем вменяемым преступлениям. Его приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Остальных признали виновными в похищении и приговорили в зависимости от роли каждого к реальному заключению: первого к 6 годам и 6 месяцам колонии особого режима, второго к 3 годам колонии строгого режима, третьего к 2 годам колонии-поселения. Приговор пока в силу не вступил.