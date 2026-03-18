В Самарской области вынесли приговор похитителям женщины

Суд Красноглинского района Самары вынес приговор четырем мужчинам. Они увезли женщину, насильно посадив в автомобиль.

Само преступление произошло еще 22 ноября 2024 года. Будущая жертва, 36-летняя женщина, выходила из подъезда дома, когда на нее набросились несколько мужчин. Они угрожали ножом, затолкали женщину в машину и увезли. Правоохранители быстро смогли выйти на след подозреваемых. Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 30-ти до 47-ми лет. Как выяснили сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области, у мужчин ранее был конфликт с сожителем похищенной женщины. Освободить жертву удалось в тот же день, в который ее похитили. 

В итоге уголовное дело направили в суд по обвинению мужчин в похищении человека, вымогательстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью. Судя по картотеке суда, фигурантами истории могут быть мужчины по фамилиям Воронов, Колчев, Костров и Минеев. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области, одного из мужчин признали виновным по всем трем вменяемым преступлениям. Его приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Остальных признали виновными в похищении и приговорили в зависимости от роли каждого к реальному заключению: первого к 6 годам и 6 месяцам колонии особого режима, второго к 3 годам колонии строгого режима, третьего к 2 годам колонии-поселения. Приговор пока в силу не вступил. 

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

