Житель Кротовки получил срок за нападение на пристава и следователя

Прокуратура Кинель‑Черкасского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу по статье "Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия, с применением опасного для жизни и здоровья насилия" в отношении 41‑летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за хищения.
По данным следствия, 3 апреля 2025 г. мужчина отказался выселяться из дома по решению суда (иск подала его мать‑пенсионерка). Прибывшему судебному приставу он угрожал убийством и попытался ударить штыковой лопатой. Позже, при допросе, гражданин напал с ножом на следователя.
Суд приговорил виновного к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.