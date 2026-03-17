В Приволжском районе мужчина приехал в гости к знакомой и попутно ограбил старушку

В Приволжском районе вступил в силу приговор преступнику, задержанному полицейскими за совершение грабежа в отношении 72-летней сельской жительницы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Безработного, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления мужчину заподозрили в хищении ювелирных украшений стоимостью 50 тыс. руб. у местной жительницы. Задержанию подозреваемого предшествовала работа различных служб и подразделений ОМВД России по Приволжскому району. Следственные и оперативно-разыскные мероприятия начались незамедлительно после поступления заявления от сына потерпевшей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что злоумышленник приезжал в село к своей знакомой и после нападения спешно уехал.

В Самаре сотрудники уголовного розыска установили ломбард и изъяли похищенные ценности. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские проверили места, где мог находиться злоумышленник, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж" в отношении давшего признательные показания задержанного возбуждено уголовное дело, которое расследовано в установленные законом сроки и направлено в суд для принятия решения по существу.

Приволжский районный суд признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, для вынесения грабителю обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств по делу, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

