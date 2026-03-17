В Приволжском районе мужчина приехал в гости к знакомой и попутно ограбил старушку

В Приволжском районе вступил в силу приговор преступнику, задержанному полицейскими за совершение грабежа в отношении 72-летней сельской жительницы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Безработного, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления мужчину заподозрили в хищении ювелирных украшений стоимостью 50 тыс. руб. у местной жительницы. Задержанию подозреваемого предшествовала работа различных служб и подразделений ОМВД России по Приволжскому району. Следственные и оперативно-разыскные мероприятия начались незамедлительно после поступления заявления от сына потерпевшей.
Сотрудники уголовного розыска установили, что злоумышленник приезжал в село к своей знакомой и после нападения спешно уехал.
В Самаре сотрудники уголовного розыска установили ломбард и изъяли похищенные ценности. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские проверили места, где мог находиться злоумышленник, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж" в отношении давшего признательные показания задержанного возбуждено уголовное дело, которое расследовано в установленные законом сроки и направлено в суд для принятия решения по существу.
Приволжский районный суд признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, для вынесения грабителю обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств по делу, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.