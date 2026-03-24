В Самаре инвалид‑колясочник получит новое жилье после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Советского района Самары провела проверку по обращению инвалида I группы, который не был обеспечен жильем с учетом ограничений по здоровью.
В 2024 г. муниципальная комиссия подтвердила, что приспособить текущее жилье и общее имущество дома под нужды инвалида невозможно.
В феврале 2025 г. гражданина поставили на учет как малоимущего, нуждающегося в жилье из муниципального фонда. Несмотря на это, новое благоустроенное жилье инвалиду не предоставили.
Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать местные власти выделить подходящее помещение.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, суд встал на сторону гражданина.
Исполнение решения находится на контроле надзорного органа.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.