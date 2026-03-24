В Самаре инвалид‑колясочник получит новое жилье после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Советского района Самары провела проверку по обращению инвалида I группы, который не был обеспечен жильем с учетом ограничений по здоровью.

В 2024 г. муниципальная комиссия подтвердила, что приспособить текущее жилье и общее имущество дома под нужды инвалида невозможно.

В феврале 2025 г. гражданина поставили на учет как малоимущего, нуждающегося в жилье из муниципального фонда. Несмотря на это, новое благоустроенное жилье инвалиду не предоставили.

Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать местные власти выделить подходящее помещение.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, суд встал на сторону гражданина.

Исполнение решения находится на контроле надзорного органа.