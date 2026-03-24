В 2025 более 52 тыс. новых предпринимателей Поволжья доверили развитие своего дела Сберу

По итогам 2025 года чуть более 52 тыс. предпринимателей сферы микро и малого бизнеса Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей доверили развитие своих компаний Сберу.

Одна из главных тенденций прошедшего года — самостоятельная регистрация бизнеса и открытие расчётных счетов (р/с) в банке. Всё больше предпринимателей предпочитают сами подавать заявление на регистрацию бизнеса и р/с, в том числе через сайт Сбера. Всего же за прошлый год через разные каналы регистрации предприниматели открыли свыше 52 тыс. расчётных счетов (в 2024 — 51 тыс.).

Индивидуальный предприниматель и Общество с ограниченной ответственностью с одним учредителем могут зарегистрировать бизнес и открыть счет в банке в несколько кликов через приложение СберБанк Онлайн без посещения налоговой и офиса финансового учреждения. Также можно оставить заявку на сайте, указав номер. После этого заявителю позвонит менеджер Сбера и проконсультирует. Получить поддержку и необходимую информацию можно и "офлайн" с помощью услуги "выездной сервис".

Наталья Михайлова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

"Мы фиксируем не просто количественный рост предпринимателей, а качественное изменение их поведения. По итогам 2025 года всё больше компаний предпочли открывать расчётные счета самостоятельно, в том числе через подачу заявления на сайте банка. Это, в первую очередь, говорит о высоком уровне цифровой грамотности и доверия к нашим онлайн-сервисам. Но главное — регистрируясь у нас, предприниматели сразу получают доступ к целой экосистеме инструментов для роста. Мы видим это по спросу на разные отраслевые решения (ОТР): если в январе 2025 года активных пользователей ОТР было около 14 тысяч, то в декабре их число превысило 32 тысячи. Бизнес голосует за технологии, которые приносят конкретную пользу — в продажах, логистике, управлении".

Всего на конец 2025 года количество клиентов Поволжья, подключивших отраслевые решения Сбера, достигло 190 тыс. Чаще всего инструменты цифровой трансформации бизнеса применяют компании из сферы оптовой торговли, производства и строительства — лидером по востребованности стало решение "Управление продажами", включающее CRM-систему, аналитику и выход на рынок госзакупок.

Сегодня банк предлагает предпринимателям Поволжья целую линейку отраслевых продуктов:

  • ОТР для селлеров (выход на маркетплейсы, создание сайта, специальные условия подписки);
  • ОТР "Управление продажами" (CRM, аналитика, госзакупки);
  • ОТР "Транспорт" (аналитика, имущественные торги, поиск маршрутов);
  • ОТР "Недвижимость" (аналитика, поиск недооцененных объектов, размещение объявлений, интеграция с BestPlace);
  • ОТР "ЖКХ" (CRM для УК и ТСЖ, диспетчерские сервисы, работа с задолженностью);
  • ОТР "Мой розничный бизнес" с отраслевыми развилками: для кафе и ресторанов (ReBase), сферы услуг (Yclients) и гостиничного бизнеса (TravelLine).

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

