В Самарской области вынесли приговор изготовителю взрывчатки В Приволжском районе мужчина приехал в гости к знакомой и попутно ограбил старушку Прокуратура Самары через суд обязала мэрию обеспечить обслуживание объектов ЖКХ В Отрадном экс‑руководитель бюро медико‑социальной экспертизы пойдет под суд по делу о взятках Предполагаемый подельник замначальника ОРЧ СБ ГУ МВД Мадова Мартынов не смог выйти на волю

В Самарской области вынесли приговор изготовителю взрывчатки

В Самарской области вынесли приговор мужчине, обвиняемому в незаконном изготовлении взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

С декабря 2023 г. по апрель 2025 г. Артем Мозгунов незаконно покупал химические реагенты и производил взрывчатые вещества. Производство он организовал в хозяйственной постройке на своем участке рядом с домом в Волжском районе. Также сообщается, что он незаконно хранил боеприпасы.

"В ходе обследования жилого помещения сотрудниками УФСБ обнаружены и изъяты изготовленные взрывчатые вещества, предметы и боеприпасы", — отмечается в сообщении.

Волжский районный суд признал мужчину виновным по статье "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств" и приговорил лишению свободы на 4 года и 1 месяц условно. Приговор вступил в законную силу.

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

