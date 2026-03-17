В Самарской области вынесли приговор изготовителю взрывчатки

В Самарской области вынесли приговор мужчине, обвиняемому в незаконном изготовлении взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
С декабря 2023 г. по апрель 2025 г. Артем Мозгунов незаконно покупал химические реагенты и производил взрывчатые вещества. Производство он организовал в хозяйственной постройке на своем участке рядом с домом в Волжском районе. Также сообщается, что он незаконно хранил боеприпасы.
"В ходе обследования жилого помещения сотрудниками УФСБ обнаружены и изъяты изготовленные взрывчатые вещества, предметы и боеприпасы", — отмечается в сообщении.
Волжский районный суд признал мужчину виновным по статье "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств" и приговорил лишению свободы на 4 года и 1 месяц условно. Приговор вступил в законную силу.
