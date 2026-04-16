В Тольятти осудили следователя за подделку заключения экспертизы

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор старшему следователю отдела полиции № 23 УМВД Тольятти: гражданка признана виновной в фальсификации доказательств по уголовному делу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

По данным следствия, сотрудница полиции внесла ложные сведения в заключение комплексной бухгалтерской и финансово‑аналитической экспертизы, которое использовалось как доказательство по делу о тяжком преступлении. Документ был сфальсифицирован путем подмены исходных данных.

Суд признал подсудимую виновной по статье "Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности" и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима, а также наложил запрет на занятие должностей в правоохранительных органах с властными полномочиями на 2 года.

Отбывание лишения свободы суд отсрочил до достижения ребенком осужденной 14‑летнего возраста.

Приговор пока не вступил в законную силу.