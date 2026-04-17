Самарская прокуратура вернула государству более 1,5 га лесных земель в Студеном овраге

В Кировском районе Самары прокурорская проверка выявила несоблюдение земельного и лесного законодательства в отношении участков на территории района, сообщает региональное надзорное ведомство.

Установлено, что участки в Студеном овраге, принадлежавшие Пригородному лесничеству Самарского лесхоза и находящиеся в федеральной собственности, незаконно перешли к частным владельцам.

Несмотря на требования закона, в результате ряда сделок эти земли перешли во владение третьих лиц.

Ведомство подало иски в суд, и суд удовлетворил 22 заявления о возврате государству более 1,5 га земель. Часть решений уже вступила в законную силу. Еще два иска находятся на рассмотрении в Кировском районном суде Самары.