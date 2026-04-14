Водитель из Самарской области получил три года принудительных работ за смертельное ДТП

Отрадненский городской суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Как установил суд, подсудимый, управляя автомобилем Changan CS55Plus на трассе "Самара‑Бугуруслан" со скоростью до 90 км/ч, в нарушение ПДД выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Klas (Aveo). В результате аварии водитель и пассажир Chevrolet погибли на месте.

Гражданин признан виновным и приговорен к трем годам принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства ежемесячно. Дополнительно он лишен права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.