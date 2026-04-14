Водитель из Самарской области получил три года принудительных работ за смертельное ДТП

Отрадненский городской суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
Как установил суд, подсудимый, управляя автомобилем Changan CS55Plus на трассе "Самара‑Бугуруслан" со скоростью до 90 км/ч, в нарушение ПДД выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Klas (Aveo). В результате аварии водитель и пассажир Chevrolet погибли на месте.
Гражданин признан виновным и приговорен к трем годам принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства ежемесячно. Дополнительно он лишен права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???