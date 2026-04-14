Водитель из Самарской области получил три года принудительных работ за смертельное ДТП Самарчанка получила срок за доведение дочери до попытки суицида Гособвинение запросило для бывшего вице‑губернатора Самарской области семь лет колонии Пекарь-обманщик из Новокуйбышевска получил деньги на бизнес, но так ничего и не испек Арестован житель Казани, подозреваемый в хищении 2 млн рублей у самарских пенсионеров

Водитель из Самарской области получил три года принудительных работ за смертельное ДТП

ОТРАДНЫЙ. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Отрадненский городской суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Как установил суд, подсудимый, управляя автомобилем Changan CS55Plus на трассе "Самара‑Бугуруслан" со скоростью до 90 км/ч, в нарушение ПДД выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Klas (Aveo). В результате аварии водитель и пассажир Chevrolet погибли на месте.

Гражданин признан виновным и приговорен к трем годам принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства ежемесячно. Дополнительно он лишен права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

