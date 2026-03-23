"Волжское ЖКХ" оштрафуют на 1,6 млн рублей за сброс сточных вод

Арбитражный суд Самарской области обязал ООО "Волжское жилищно‑коммунальное хозяйство" ("Волжское ЖКХ") возместить более 1,6 млн рублей за вред, причинённый почвам в сельском поселении Просвет.
По данным Росприроднадзора, из канализационного коллектора очистных сооружений, находящихся в ведении предприятия, произошёл излив сточных вод на грунт. Лабораторные исследования подтвердили превышение концентраций токсичных веществ в почве. Площадь загрязнённого участка составила 150 кв. м.
После того как компания проигнорировала требование Росприроднадзора о добровольном возмещении ущерба, ведомство обратилось в суд.
Суд подтвердил обоснованность претензий Росприроднадзора и вынес решение о принудительном взыскании ущерба.
