В Отрадном полиция накрыла наркопритон

В полицию Отрадного обратились неравнодушные жители с жалобой на наркопритон в одном из многоквартирных домов, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители выехали по указанному адресу и обнаружили, что однокомнатную квартиру систематически предоставляли для употребления наркотиков и психотропных веществ. На месте изъяли стеклянные колбы и другие предметы для приготовления и употребления запретных веществ.

Хозяином жилплощади оказался неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков местный житель.Он пояснил, что сам употребляет, нигде не работает и "за дозу" предоставляет помещение наркозависимым.

"Во время общения с мужчиной полицейские выявили у него признаки опьянения и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования. Задержанный предоставил биоматериал на исследование, по результатам которого в ближайшее время будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Расследование продолжается.