Жительница Самарской области задолжала пятерым детям 1,9 млн рублей алиментов

В Самарской области вынесен приговор 39‑летней женщине, уклонявшейся от уплаты алиментов собственным детям, сообщает прокуратура региона.

В 2020 г. женщину лишили родительских прав в отношении пятерых несовершеннолетних детей и обязали выплачивать алименты в размере 50% от всех видов заработка. Однако подсудимая уклонилась от обязанности.

Задолженность по алиментам за последние 5 лет составила 1,9 млн рублей.

Прокуратура Большеглушицкого района обратилась в суд, который признал женщину виновной в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей без уважительных причин вопреки решению суда и назначил наказание в виде 6 месяцев принудительных работ. Из ее заработной платы будут удерживать 5% в доход государства ежемесячно.

Судебное решение в силу пока не вступило.