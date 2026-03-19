В Сызрани будут судить ульяновца, задержанного пьяным за рулем в ходе полицейской погони

СЫЗРАНЬ. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Сызрани будут судить 27-летнего жителя Ульяновска, задержанного пьяным за рулем в ходе полицейской погони, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ноябре прошлого года, в пять часов утра, при патрулировании ул. Декабристов внимание сотрудников ДПС Отдела Госавтоинспекции МУ МВД России "Сызранское" привлек автомобиль Lada Priora, который двигался на большой скорости с выключенными фарами.

Госавтоинспекторы подали водителю звуковой сигнал об остановке и включили проблесковые маячки. Водитель автомобиля проигнорировал законные требования полицейских и продолжил движение. В ходе преследования автомобиль наехал на небольшой земляной вал возле одного из домов на ул. Студенческой, после чего полицейские задержали не имеющего водительского удостоверения правонарушителя.

Во время проведения административной процедуры инспекторы обратили внимание на явные признаки алкогольного опьянения у водителя. Полицейские выписали постановления об отстранении его от управления транспортным средством и прохождении освидетельствования на состояние опьянения.  Для дальнейшего разбирательства задержанного, который отказался от медицинского освидетельствования, доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Полицейские установили, что за несколько месяцев до задержания житель Ульяновской области уже привлекался к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По постановлению суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 3 года, а также принудительные работы на срок 8 месяцев с удержанием в доход государства 10% заработной платы.

Соответствующих выводов нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. Он признался полицейским, что взял автомобиль супруги, которая не знала о его намерениях, и отправился из родного села в сауну, в Сызрань, отмечать день рождения друга. После того, как употребил 0,5 литра водки, решил самостоятельно вернуться домой, осознавая, что поступает противозаконно, но надеялся, что в столь ранее время его проступок останется незамеченным.

В настоящее время следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ). Уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

