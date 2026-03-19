В Сызрани будут судить ульяновца, задержанного пьяным за рулем в ходе полицейской погони

В Сызрани будут судить 27-летнего жителя Ульяновска, задержанного пьяным за рулем в ходе полицейской погони, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ноябре прошлого года, в пять часов утра, при патрулировании ул. Декабристов внимание сотрудников ДПС Отдела Госавтоинспекции МУ МВД России "Сызранское" привлек автомобиль Lada Priora, который двигался на большой скорости с выключенными фарами.

Госавтоинспекторы подали водителю звуковой сигнал об остановке и включили проблесковые маячки. Водитель автомобиля проигнорировал законные требования полицейских и продолжил движение. В ходе преследования автомобиль наехал на небольшой земляной вал возле одного из домов на ул. Студенческой, после чего полицейские задержали не имеющего водительского удостоверения правонарушителя.

Во время проведения административной процедуры инспекторы обратили внимание на явные признаки алкогольного опьянения у водителя. Полицейские выписали постановления об отстранении его от управления транспортным средством и прохождении освидетельствования на состояние опьянения. Для дальнейшего разбирательства задержанного, который отказался от медицинского освидетельствования, доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Полицейские установили, что за несколько месяцев до задержания житель Ульяновской области уже привлекался к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По постановлению суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 3 года, а также принудительные работы на срок 8 месяцев с удержанием в доход государства 10% заработной платы.

Соответствующих выводов нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. Он признался полицейским, что взял автомобиль супруги, которая не знала о его намерениях, и отправился из родного села в сауну, в Сызрань, отмечать день рождения друга. После того, как употребил 0,5 литра водки, решил самостоятельно вернуться домой, осознавая, что поступает противозаконно, но надеялся, что в столь ранее время его проступок останется незамеченным.



В настоящее время следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ). Уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.