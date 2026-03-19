В Самарской области проведут внеплановые проверки газового оборудования

Заместитель председателя правительства Самарской области Михаил Белоусов провел внеплановое совещание, посвященное вопросам безопасности эксплуатации бытового газового оборудования.

Поводом послужила трагедия в Саратове, где произошел взрыв в 10-этажном доме, причиной которого, по предварительной информации, могла стать утечка газа.

Михаил Белоусов подчеркнул, что регулярное техническое обслуживание является залогом безопасной эксплуатации газового оборудования. "Сегодня необходимо еще раз внимательно посмотреть на состояние газового хозяйства региона, в первую очередь в части выполнения газораспределительными организациями своих обязательств по обслуживанию оборудования", — отметил заместитель председателя правительства области.

Белоусов поручил ресурсоснабжающим и обслуживающим организациям обеспечить своевременное проведение работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного оборудования. Также в регионе будет проведена внеплановая проверка газового оборудования в тех многоквартирных домах, где обслуживание не осуществлялось более года. Контроль за всеми мероприятиями поручен Государственной жилищной инспекции.

Администрациям муниципальных образований поручено усилить разъяснительную работу с жителями о важности своевременного заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования и соблюдении правил безопасности при использовании газа в быту.