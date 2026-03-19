Прокуратура через суд добивается выполнения капремонта домов в Куйбышевском районе В регионе модернизируют 36 светофоров и установят 169 детекторов транспорта В минобре Самарской области опровергли слухи о "трех сменах" в Южном городе В Самаре утки заполонили Волгу около набережной: фото Весеннее пробуждение сада: советы агронома, как подготовить участок к новому сезону

В Самарской области проведут внеплановые проверки газового оборудования

Заместитель председателя правительства Самарской области Михаил Белоусов провел внеплановое совещание, посвященное вопросам безопасности эксплуатации бытового газового оборудования.

Поводом послужила трагедия в Саратове, где произошел взрыв в 10-этажном доме, причиной которого, по предварительной информации, могла стать утечка газа.

Михаил Белоусов подчеркнул, что регулярное техническое обслуживание является залогом безопасной эксплуатации газового оборудования. "Сегодня необходимо еще раз внимательно посмотреть на состояние газового хозяйства региона, в первую очередь в части выполнения газораспределительными организациями своих обязательств по обслуживанию оборудования", — отметил заместитель председателя правительства области.

Белоусов поручил ресурсоснабжающим и обслуживающим организациям обеспечить своевременное проведение работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного оборудования. Также в регионе будет проведена внеплановая проверка газового оборудования в тех многоквартирных домах, где обслуживание не осуществлялось более года. Контроль за всеми мероприятиями поручен Государственной жилищной инспекции.

Администрациям муниципальных образований поручено усилить разъяснительную работу с жителями о важности своевременного заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования и соблюдении правил безопасности при использовании газа в быту.

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41

Все уже давно попилено и вычищено …..

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

