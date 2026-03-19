На пляжи Самары в 2026 г. завезут 10 тысяч тонн песка

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
МАУ "Самарская набережная" объявило конкурс на поиск подрядчика, который поставит речной песок на пляжи города. Начальная цена закупки - 6,3 млн рублей.

Фото: Юлия Зиганшина

Победитель торгов определится после 6 апреля. Он должен приступить к работам с 30 мая, однако сроки могут измениться в зависимости от уровня воды в Волге в районе городских пляжей.

В техзадании отмечается, что ориентировочное количество доставляемого песка — 10 тыс. тонн. При этом "песок должен обладать качественными характеристиками, которые подтверждаются "Паспортом качества".

Песок планируют доставить на пять пляжей:

  • 2500 тонн - на I очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской) с 30 мая по 1 июня;
  • 2500 тонн - на II очередь набережной (от ул. Маяковской до дамбы в районе комплекса "КИНАП") со 2 по 4 июня;
  • 1000 тонн - на IV очередь (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага) с 5 по 6 июня;
  • 2000 тонн - в Загородный парк с 7 по 8 июня;
  • 2000 тонн - на спуск по ул. Советской Армии, 9 июня.

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

