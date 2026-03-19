В Волжском районе водитель, лишенный прав, угодил в ДТП, пострадали два человека

В среду, 18 марта, в 8:10 в Волжском районе в ДТП попал водитель, лишенный прав. В результате были госпитализированы два человека, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 49-летний водитель, лишенный прав, за рулем Lada Largus на 16 км трассы "Самара — Большая Черниговка" при развороте столкнулся с Ford Focus под управлением 31-летнего мужчины.

С места ДТП в лечебное учреждение доставлены 60-летняя пассажир иномарки и водитель отечественного автомобиля.