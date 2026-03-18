Проект из Самарской области вышел в финал III всероссийской муниципальной премии "Служение"

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
На портале Госуслуг продолжается народное голосование III всероссийской муниципальной премии "Служение", учрежденной по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Премия присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие территорий и повышение качества жизни граждан.

В 2026 году на соискание премии было подано рекордное количество заявок — 63 397 проектов со всей страны. В финал вышли 110 лучших инициатив, среди которых — проект "Голос молодого поколения" заместителя главы администрации Кинель-Черкасского района Елены Баклановой. Он представлен в номинации "Диалог с населением — открытость власти".

Проекты-финалисты охватывают широкий спектр направлений: комплексное развитие территорий, взаимодействие власти с жителями и бизнесом, поддержку участников СВО и их семей, укрепление традиционных ценностей и гармонизацию межнациональных отношений.

До 6 апреля 2026 года каждый житель страны может поддержать понравившиеся проекты на странице народного голосования на портале Госуслуг. Необходимо выбрать по одному проекту в каждой из 11 номинаций и нажать "Проголосовать". Голосование определит топ-40 проектов, которые будут представлены членам Наблюдательного совета премии.

Победителей и лауреатов премии "Служение" объявят 21 апреля 2026 года в рамках III всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России". Организатором премии выступает всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента РФ.

Всероссийская муниципальная премия "Служение" присваивается представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие городов, поселков и деревень. Ее цель — поддержать инициативы, направленные на служение обществу, и дать возможность каждому муниципальному служащему, главе, депутату, активисту ТОС или сельскому старосте рассказать о своих проектах и управленческих решениях. Поддержать проект из Самарской области можно по ссылке.

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

