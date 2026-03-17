Прокурор Светлана Тороп: "Обоснованной признана каждая четвертая жалоба"

Начальник отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Самарской области Светлана Тороп рассказала об итогах 2025 года.

— Как изменилось количество обращений в прокуратуру в прошлом году?

— В 2025 году поступило 142,3 тысячи обращений, что на 8,6% больше, чем в 2024 году.

Граждане и организации активно использовали возможности подачи обращений через Единый портал государственных услуг — через него в прокуратуру области поступило 29,6 тысячи обращения. Это на 23,7% больше, чем в прошлом году.

— С чем связан рост количества обращений?

— На динамику повлияло массовое направление жалоб в электронном виде представителей микрокредитных и микрофинансовых организаций, а также коллекторских агентств на действия и бездействия службы судебных приставов. От них поступило свыше 12 тысяч обращений — 11,7% от числа всех рассмотренных.

— Какая часть обращений рассматривается с вынесением решений?

— Всего за год было рассмотрено 105,5 тысячи обращений. Разрешено 86,6 тысячи обращений, то есть 82% от числа рассмотренных. Еще 17,8% было отправлено на рассмотрение в другие ведомства. 25,9% от числа всех направленных в другие ведомства обращений связаны с микрокредитованием и были переадресованы в управление и отделы службы судебных приставов.

Количество удовлетворенных обращений выросло на 22,7% (с 17,4 тысячи до 21,4 тысячи). Фактически обоснованной признана каждая четвертая жалоба.

— По каким темам больше всего обоснованных жалоб?

— Наибольшее количество обоснованных обращений поступило по вопросам надзора за исполнением федерального законодательства: из 68 тысяч удовлетворено 16,7 тысячи или 24,4%.

Рост удовлетворенных обращений отмечен по вопросам нарушения законов об исполнительном производстве на 192% (с 1770 до 5172), долевого жилищного строительства — на 117,6% (с 17 до 37), здравоохранения — на 58,2% (с 232 до 367), об обращениях граждан — на 57,3% (с 469 до 738), государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции — на 57% (с 14 до 22), бюджетного законодательства — на 52,4% (с 21 до 32), защиты прав юридических лиц и предпринимателей — на 41,5% (со 166 до 235), об административных правонарушениях — на 39% (со 184 до 256).

В целом рост числа удовлетворенных обращений связан с увеличением общего количества разрешенных обращений.

К характерным и распространенным нарушениям закона, выявленным в ходе рассмотрения обращений следует отнести невыплату заработной платы либо не оформление трудовых правоотношений, ненадлежащее содержание объектов дорожной сети, несвоевременную оплату исполненных контрактов, ненадлежащее обеспечение лекарственными средствами.

— А как же жалобы по ветхому жилью, на управляющие компании и ресурсников?

— По вопросам нарушения жилищного законодательства количество разрешенных обращений сократилось на 14,6% (с 3660 до 3123), при этом число обоснованных жалоб выросло — на 3,8% (с 816 до 847). Удельный вес обоснованных жалоб данной категории составил 27,1% (22,3%).

Такая динамика обусловлена наличием проблемных вопросов, связанных с переселением жителей из аварийного и ветхого жилья, обжалованием действий администрации Самары, несогласием с выкупной стоимостью, отказами в постановке на учет, не обеспечением жилыми помещениями и других.

По вопросам нарушений в сфере ЖКХ количество разрешенных обращений сократилось на 15% (с 11581 до 9836). Однако число обоснованных жалоб выросло на 11,9% (с 2666 до 2984), соответственно выросла и их доля — 30,3% (23%). Эта сфера продолжает оставаться одной из наиболее обжалуемых жителями Самарской области.

— Прокуратура корректирует свою деятельность с учетом анализа обращений?

— Да, конечно. Выявление системных сбоев позволяет восстанавливать права большого числа жителей региона.

Например, прокуратура Автозаводского района Тольятти оказала правовую помощь супруге участника СВО в истребовании документов из воинской части для приостановления исполнительных производств в отношении мужа. Помимо того, что прокуратура района помогла конкретной семье, по инициативе прокуратуры области было организовано проведение дополнительных сверок между территориальными военными комиссариатами, прокуратурами и отделами службы судебных приставов. В результате дополнительно были приостановлены исполнительные производства в отношении 822 участников СВО.

— Участникам СВО в принципе уделяется повышенное внимание?

— Да, эта категория на особом контроле. Прокуратурой области были проведены выездные приемы участников СВО и членов их семей в филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Самарской области. По итогам проведенных в 2025 году 52 приемов было принято свыше 200 обращений участников СВО и членов их семей.

Обращения касались тематики нарушений жилищного (вопросы постановки на учет в качестве нуждающихся в жилье, списания долга за услуги ЖКХ, неполучения жилья ребенком сиротой), трудового (невыплата денежного довольствия), земельного законодательства (содействие в решении вопроса о выделении земельного участка), несоблюдения прав и социальных гарантий военнослужащих и членов их семей (предоставление региональных выплат, оказание мер социальной поддержки), нарушений законодательства в сфере исполнительного производства (вопросы начисления алиментов, списания денежных средств) и других.

Приемы участников СВО и членов их семей проводятся прокурорами на систематической основе, поступившие обращения ставятся на контроль до полного восстановления прав граждан.

Так, прокуратурой Советского района Самары в ходе проверки доводов обращения гражданина, являющегося отцом без вести пропавшего участника СВО, выявлены нарушения в действиях военного комиссариата области. Несмотря на ранее направленное заявление о выдаче удостоверения члена семьи погибшего ветерана боевых действий, гражданину его не выдавали более полугода. Это препятствовало в получении им предусмотренных законодательством мер социальной поддержки.

Прокуратурой в адрес военного комиссара Самарской области было внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены — отцу бойца выдано соответствующее удостоверение.

Также в поселке Рощинском Волжского района, где проживают военнослужащие и члены их семей была организована мобильная приемная. Было проведено три выездных приема, в ходе которых принято 14 граждан.

Например, в рамках работы мобильной приемной прокурором области принята родственница участника СВО, которая сообщила, что лица с ограниченными возможностями здоровья не могут попасть в местный офис банка из-за отсутствия необходимых приспособлений.

После вмешательства прокуратуры входная группа офиса банка была оборудована кнопкой вызова персонала для сопровождения маломобильных клиентов, специальным подъемным устройством, а также было отремонтировано крыльцо.

На системной основе прокурорами проводятся и приемы работников оборонно-промышленных предприятий.

— Какие-то крупные проверки запланированы по результатам анализа обращений?

— Анализ практики разрешения обращений граждан на постоянной основе используется при планировании надзорной деятельности, выездов мобильной приемной, организации выездных и тематических приемов.

На основании результатов анализа обращений включены в план работы прокуратуры области на первое полугодие 2026 года две проверки: по исполнению законодательства о занятости участников специальной военной операции, а также по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2022 года.