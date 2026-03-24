В Самаре состоялась презентация творческих достижений особенных детей

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В арт-центре "Души Цвета Покажем" прошла ярмарка-презентация работ юных художников и ремесленников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Мероприятие стало итогом годового цикла творческого проекта, реализуемого благотворительным фондом "Источник веры" при поддержке Фонда президентских грантов.

Фото: Благотворительный фонд «Источник Веры»

На выставке были представлены картины, изделия из текстиля и полимерной глины, созданные участниками проекта — подростками и молодыми людьми в возрасте от 10 до 25 лет. На протяжении года ребята не только осваивали художественные мастерские, но и проходили курс социально-бытовой адаптации.

Проект "Души Цвета Покажем" был создан несколько лет назад для детей с ДЦП. Неоднократно он становился победителем конкурсов Фонда президентских грантов. За это время организаторам удалось расширить географию помощи и целевую аудиторию. Так участниками проекта "Мастерская: Души Цвета Покажем" стали дети с проблемами зрения и ребята с ментальными нарушениями.

"У нас они обучаются рисованию — за год дети, которые раньше не держали в руках кисть, начали писать настоящие картины. Лепят из полимерной глины, рисуют на текстиле, создают эксклюзивные вещи, занимаются оригами и конструированием, — рассказала руководитель благотворительного фонда "Источник веры" Вера Кобаладзе. — Но главное — они проходят курс социально-бытовой адаптации: готовят, ходят в магазины, где учатся выбирать нужные продукты, с наставниками ходят в кино, ездят на автобусе и получают многие другие навыки необходимые для жизни навыкам".

Одной из участниц проекта стала 15-летняя Антонина, которой в центре "Семья" рассказали о проекте. Теперь девушка посещает художественный кружок и кулинарную студию в арт-центре "Души Цвета Покажем". Мама девочки отметила, что дочь проявляет самостоятельность и с удовольствием взаимодействует с другими ребятами. "Мне нравится, что родителей тоже включают в работу: мы готовим вместе с детьми, они смотрят на нас и учатся, это очень сплачивает семью, — поделилась Ольга. — Нам важно не замыкаться дома, а выходить "в люди", взаимодействовать с педагогами и сверстниками, и здесь у нас есть такая возможность".

Партнером проекта выступил Фонд развития спорта и социальных программ "Опора", который принял участие в организации подарков для ребят и угощений к чаепитию.

Главный специалист управления по делам инвалидов министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Мария Лебедева высоко оценила вклад фонда в решение социальных задач. "В Самарской области очень деятельные НКО, которые завоевывают гранты, объединяют родителей и детей, помогают развивать творческий потенциал и адаптировать людей с ОВЗ, помогают участникам СВО и их семьям, проводят значительную социальную работу", — подчеркнула она.

В первом в 2026 г. конкурсе Фонда президентских грантов 52 региональных проекта НКО получили финансирование на общую сумму 138,7 млн рублей. Среди победителей — проекты по созданию туристической тропы в Жигулевских горах, а также инициативы по адаптации подростков и поддержке участников специальной военной операции. Недавно закончился прием заявок на второй конкурс этого года, его результаты будут объявлены в июне. Следующий конкурсный отбор Фонда президентских грантов стартует в сентябре этого года.

Эпическая реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции

Эпическая реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции

На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

Отделение почтовой связи № 79 на ул. Гагарина, 35

Отделение почтовой связи № 79 на ул. Гагарина, 35

