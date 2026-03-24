Министр обороны РФ вручил медаль "Золотая Звезда" участнику СВО из Самарской области Сергею Ярашеву

Сегодня в Минобороны сообщили, что рядовому Ярашеву вручена медаль "Золотая Звезда".
21-летний военнослужащий из Самарской области Сергей Ярашев в одиночку 68 дней удерживал стратегически важные позиции в ДНР. Он отморозил ступни, но выполнил боевые задачи. Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал об этом подвиге.
Как сообщает Минобороны РФ, медаль вручил министр Андрей Белоусов. Сам Сергей проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А. А. Вишневского.
В Министерстве обороны РФ рассказали, что глава российского военного ведомства поблагодарил Сергея Ярашева за подвиг и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, пожелал скорейшего выздоровления и отметил, что будет внимательно следить за процессом лечения и реабилитации Сергея. Также Министр обороны РФ передал Сергею Ярашеву поздравления от Верховного Главнокомандующего ВС РФ. Начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Александр Есипов доложил Министру обороны РФ, что военнослужащий получает все необходимое лечение, далее предстоит реабилитация и протезирование.
Сергей Ярашев в свою очередь рассказал министру, что планирует продолжить военную службу и пройти обучение в высшем военном учебном заведении.
Напомним, журналист Волга Ньюс встречался с семьей героя. Мама Сергея, Татьяна, вспоминала, что сын с детства всем помогал, иногда и жертвуя собой. В последнее время Татьяна знала только, что ее сын выполняет боевую задачу. Боец сказал ей, что связь плохая и сообщать новости будет командир. То, что сын удерживал позиции один, Татьяна узнала, когда он уже был в госпитале. Мама и младший брат говорят, что очень гордятся Сергеем
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет