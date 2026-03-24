Министр обороны РФ вручил медаль "Золотая Звезда" участнику СВО из Самарской области Сергею Ярашеву

Сегодня в Минобороны сообщили, что рядовому Ярашеву вручена медаль "Золотая Звезда".

21-летний военнослужащий из Самарской области Сергей Ярашев в одиночку 68 дней удерживал стратегически важные позиции в ДНР. Он отморозил ступни, но выполнил боевые задачи. Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал об этом подвиге.

Как сообщает Минобороны РФ, медаль вручил министр Андрей Белоусов. Сам Сергей проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А. А. Вишневского.

В Министерстве обороны РФ рассказали, что глава российского военного ведомства поблагодарил Сергея Ярашева за подвиг и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, пожелал скорейшего выздоровления и отметил, что будет внимательно следить за процессом лечения и реабилитации Сергея. Также Министр обороны РФ передал Сергею Ярашеву поздравления от Верховного Главнокомандующего ВС РФ. Начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Александр Есипов доложил Министру обороны РФ, что военнослужащий получает все необходимое лечение, далее предстоит реабилитация и протезирование.

Сергей Ярашев в свою очередь рассказал министру, что планирует продолжить военную службу и пройти обучение в высшем военном учебном заведении.

Напомним, журналист Волга Ньюс встречался с семьей героя. Мама Сергея, Татьяна, вспоминала, что сын с детства всем помогал, иногда и жертвуя собой. В последнее время Татьяна знала только, что ее сын выполняет боевую задачу. Боец сказал ей, что связь плохая и сообщать новости будет командир. То, что сын удерживал позиции один, Татьяна узнала, когда он уже был в госпитале. Мама и младший брат говорят, что очень гордятся Сергеем