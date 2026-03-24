16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Общество

Министр обороны РФ вручил медаль "Золотая Звезда" участнику СВО из Самарской области Сергею Ярашеву

МОСКВА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 99
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сегодня в Минобороны сообщили, что рядовому Ярашеву вручена медаль "Золотая Звезда".

21-летний военнослужащий из Самарской области Сергей Ярашев в одиночку 68 дней удерживал стратегически важные позиции в ДНР. Он отморозил ступни, но выполнил боевые задачи. Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал об этом подвиге.
Как сообщает Минобороны РФ, медаль вручил министр Андрей Белоусов. Сам Сергей проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А. А. Вишневского.

В Министерстве обороны РФ рассказали, что глава российского военного ведомства поблагодарил Сергея Ярашева за подвиг и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, пожелал скорейшего выздоровления и отметил, что будет внимательно следить за процессом лечения и реабилитации Сергея. Также Министр обороны РФ передал Сергею Ярашеву поздравления от Верховного Главнокомандующего ВС РФ. Начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Александр Есипов доложил Министру обороны РФ, что военнослужащий получает все необходимое лечение, далее предстоит реабилитация и протезирование.

Сергей Ярашев в свою очередь рассказал министру, что планирует продолжить военную службу и пройти обучение в высшем военном учебном заведении.

Напомним, журналист Волга Ньюс встречался с семьей героя. Мама Сергея, Татьяна, вспоминала, что сын с детства всем помогал, иногда и жертвуя собой. В последнее время Татьяна знала только, что ее сын выполняет боевую задачу. Боец сказал ей, что связь плохая и сообщать новости будет командир. То, что сын удерживал позиции один, Татьяна узнала, когда он уже был в госпитале. Мама и младший брат говорят, что очень гордятся Сергеем

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Фото на сайте

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5