С 21 марта на переправе "Самара — Рождествено" возможны изменения в графике движения судов на воздушной подушке.
Из‑за подвижек ледовых полей на Волге движение судов на воздушной подушке по маршруту регулируется в зависимости от текущей ледовой обстановки, сообщает пресс-служба минтранса Самарской области.
Министерство транспорта Самарской области и Самарское речное пассажирское предприятие просят жителей и гостей региона внимательно следить за оперативной информацией при планировании поездки и заранее уточнять актуальное расписание перед отправлением.
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..