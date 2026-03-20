С 21 марта на переправе "Самара — Рождествено" возможны изменения в графике движения судов на воздушной подушке.

Из‑за подвижек ледовых полей на Волге движение судов на воздушной подушке по маршруту регулируется в зависимости от текущей ледовой обстановки, сообщает пресс-служба минтранса Самарской области.

Министерство транспорта Самарской области и Самарское речное пассажирское предприятие просят жителей и гостей региона внимательно следить за оперативной информацией при планировании поездки и заранее уточнять актуальное расписание перед отправлением.