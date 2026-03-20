Сергей Голицын, Т1 ИИ: "ИИ-платформы — единственный путь получить эффект от нейросетевых технологий"

"Отключив ИИ, бизнес может попасть на обочину корпоративной истории" — такой прогноз по развитию инновационных инструментов озвучил Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (ИТ‑холдинг Т1), на "Альфа-Саммите". В числе ведущих экспертов по разработке и внедрению нейросетевых технологий он принял участие в дискуссии "Искусственный интеллект и большие данные: как быстро перейти к результату в цифрах".

По словам Сергея Голицына, основной запрос клиентов при внедрении ИИ связан со снижением затрат. И подтвержденная экономическая эффективность ИИ‑решений уже измеряется сотнями миллионов рублей. Он привел пример из горнорудной отрасли: при помощи компьютерного зрения ИТ-система определяет потенциально опасные предметы, которые могут парализовать работу дробилок. "Затраты на запуск таких проектов относительно невелики: настроить ИИ-модель, поставить камеры — однако при реализации достигается существенная экономия". Наибольший же эффект в корпоративных масштабах, по словам Сергея Голицына, дает внедрение платформенных и MLOps‑решений. В банковской отрасли, по его мнению, — это уже стандарт, без которого бизнесу просто не выдержать конкурентной борьбы.

Однако так происходит не с каждым проектом: часть пилотов приходится останавливать еще на старте. Голицын призвал бизнес не воспринимать каждый несостоявшийся проект как катастрофу. "Если пилот не был признан успешным, и команда не пошла в проект, осознав все риски, — это спасает от напрасных инвестиций и роста недоверия к технологии", — подчеркнул он.

По оценке эксперта, ключевая причина многих провалов — слабая цифровая культура, в том числе отсутствие или недостаточное использование аналитических сервисов. Это зачастую приводит к тому, что не удается сформулировать целевой результат для ИИ-пилота и смене требований к будущему инструменту уже во время реализации проекта.

Еще одной причиной неудачных внедрений ИИ может стать недостаток компетенций у команды. По словам Сергея Голицына, задача технологических лидеров не душить инициативу сотрудников, экспериментирующих с ИИ‑инструментами, а выстраивать безопасные MLOps‑конвейеры внутри и за периметром компании, позволяющие специалистам легально реализовывать проекты в новых областях. Это становится проще, поскольку доступ к сложным ИИ-моделям максимально демократизирован. "Обычно инновационные технологии сначала становились доступными крупнейшим корпорациям, а уже потом спускались вниз. Но сейчас все наоборот: физическим лицам получить доступ к современным моделям во многом проще, чем большому бизнесу", — заявил эксперт. 

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

