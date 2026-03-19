Прокуратура наказала коммунальщиков Самары штрафами на 1,5 млн руб. за неубранный снег

Прокуратура Самары отчиталась о надзоре за содержанием улично‑дорожной сети, внутриквартальных дорог и придомовых территорий.
Как сообщает ведомство, зимой проводились проверки, связанные с многочисленными обращениями граждан и ростом публикаций в СМИ о нарушениях по теме уборки снега и наледи.
В ходе надзорных мероприятий были выявлены системные недостатки в работе коммунальных служб, управляющих компаний и департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары.
В частности, зафиксированы случаи складирования снежных валов и наледи вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, многоквартирных домов, социально значимых объектов.
По итогам проверок выявлено 718 нарушений, внесено 198 представлений об устранении нарушений, вынесено 57 предостережений о недопустимости нарушений законодательства, возбуждено 101 дело об административном правонарушении.
Общая сумма наложенных штрафов составила около 1,5 млн руб.
Прокуратура города продолжит держать вопросы благоустройства на особом контроле.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?