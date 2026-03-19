Прокуратура наказала коммунальщиков Самары штрафами на 1,5 млн руб. за неубранный снег

Прокуратура Самары отчиталась о надзоре за содержанием улично‑дорожной сети, внутриквартальных дорог и придомовых территорий.

Как сообщает ведомство, зимой проводились проверки, связанные с многочисленными обращениями граждан и ростом публикаций в СМИ о нарушениях по теме уборки снега и наледи.

В ходе надзорных мероприятий были выявлены системные недостатки в работе коммунальных служб, управляющих компаний и департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары.

В частности, зафиксированы случаи складирования снежных валов и наледи вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, многоквартирных домов, социально значимых объектов.

По итогам проверок выявлено 718 нарушений, внесено 198 представлений об устранении нарушений, вынесено 57 предостережений о недопустимости нарушений законодательства, возбуждено 101 дело об административном правонарушении.

Общая сумма наложенных штрафов составила около 1,5 млн руб.

Прокуратура города продолжит держать вопросы благоустройства на особом контроле.