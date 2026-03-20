В Самаре пройдет форум-выставка "Теплогенерация - 2026": программа

Формирование тарифов, проблемы с поставками оборудования и ремонт котельных, подготовка к отопительному сезону. Эти и другие вопросы участники рынка теплоснабжения обсудят на Поволжском межрегиональном форуме-выставке "Теплогенерация - 2026", который пройдет в Самаре 26 и 27 марта. Раскрываем подробности деловой программы.

Фото: предоставлено автором

Единая диалоговая площадка

Форум "Теплогенерация" проводится ежегодно начиная с 2024 года. Организаторами являются Торгово-промышленная палата Самарской области и компании, специализирующиеся на решении различных задач в сфере газо- и теплоснабжения: ООО "ПромКомплектСервис" и ООО "Вымпелгаз". Поддержку оказывает региональное министерство энергетики и ЖКХ.

"Цель форума — создание единой диалоговой площадки, где владельцы котельных разных форм собственности могут найти ответы на все наболевшие вопросы. Одним из самых актуальных является поиск добросовестных поставщиков оборудования и услуг. И его решение также можно найти в рамках мероприятия. Ведь помимо деловой программы мы организуем выставку профильных компаний", — рассказал руководитель ООО "Промкомплектсервис" Вадим Орлов.

Местом проведения форума в этом году выбран дворец спорта имени Владимира Высоцкого, расположенный в центре Самары — на улице Молодогвардейской, 222. Регистрация участников продолжается.

Актуальная повестка

Деловая программа первого дня форума будет посвящена вопросам создания цифровой модели теплосетей, подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов, тарифного регулирования, коммуникации между владельцами котельных и органами исполнительной власти. Одним из ключевых мероприятий станет круглый стол с участием представителей министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.

"Текущий отопительный сезон завершается. На всех объектах ЖКХ за этот период было зафиксировано 107 аварий и 490 инцидентов, но ЧС не происходило. Такие низкие показатели аварийности обусловлены успешной организацией подготовительной работы, — отметил заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Петр Токмак. — Подготовка к новому отопительному сезону уже стартовала. Муниципалитеты получили список рекомендаций по устранению недоработок. Все эти замечания, а также стратегию повышения надежности объектов теплооснабжения мы обсудим широким кругом специалистов в рамках форума-выставки "Теплогенерация - 2026".

По словам Петра Токмака, одним из ключевых вопросов повестки круглого стола станет организация более четкого взаимодействия между всеми участниками рынка теплоснабжения, что позволит нивелировать недопонимание в связи с корректировкой законодательства и избежать нестыковок — например, по срокам опрессовки объектов. Также планируется обсудить тему проведения капитального ремонта индивидуальных котельных многоквартирных домов.

Во второй день форума деловая программа будет посвящена вопросам импортозамещения, проектирования, строительства и реконструкции новых объектов газо- и теплоснабжения. Общественный совет при министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области проведет открытое заседание по проблемам взаимодействия управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК с ресурсоснабжающими организациями.

"Прошлый период показал, что возникало много проблем при подготовке к отопительному сезону, в том числе по графику опрессовки систем, заполнению технической документации и устранению аварийных ситуаций. В рамках заседания мы хотим поставить все точки на "и", договориться о контактах между управляющими и ресурсоснабжающими организациями, выработать единые подходы. Все это необходимо для соблюдения интересов жителей Самарской области", — подчеркнул председатель общественного совета при министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области Виктор Часовских.

В течение обоих дней форума будет работать биржа поставщиков. Специалисты профильных компаний проведут презентации оборудования (котельного, теплового, насосного) и услуг по проектированию и техническому обслуживанию. Среди них — ТД "Электротехмонтаж" (Санкт-Петербург), "Ватер Групп (Самара), НПП "Ирис" (Казань), "Плексор" (Москва), ТД "Миртек" (Ставрополь) и другие.

Нацеленность на результат

Организаторы отмечают, что формат форума-выставки позволяет не только организовать диалог, но и способствует практическому разрешению проблем. Подтверждают это и в региональном министерстве и энергетики ЖКХ.

"Мероприятие обещает быть очень плодотворным. Ведь зачастую именно на таких площадках вырабатываются рекомендации и новые подходы для решения актуальных проблем. Поэтому будем сами активно участвовать и призываю всех представителей отрасли присоединиться", — обратился к участникам рынка заместитель министра.

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

