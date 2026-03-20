Санаторий "Надежда" АО "ТОАЗ" — победитель конкурса "Клиника года"

Ведомственный санаторий ТОАЗа "Надежда" стал победителем регионального конкурса "Клиника года", организованного медиагруппой "Комсомольская правда". Лечебно-профилактическое учреждение удостоено первого места в ключевой номинации "Корпоративная медицина". Торжественная церемония награждения состоялась в Самаре.

В ходе голосования экспертный совет и общественность высоко оценили материально-техническую базу санатория и комплексный подход к оздоровлению. Ежегодно "Надежда" принимает более 5 тыс. гостей из России и стран ближнего зарубежья. Для сотрудников Компании и членов их семей предусмотрены льготные путевки со скидкой до 90%.

В структуру учреждения входят диагностическое, терапевтическое и физиотерапевтическое отделения. Штат укомплектован 15 профильными специалистами, включая кандидатов медицинских наук.

Главным вектором развития санатория является превентивная медицина. В "Надежде" реализуются индивидуальные программы оздоровления, основанные на данных функциональной и ультразвуковой диагностики. Благодаря круглогодичному формату работы лечебно-восстановительный процесс не прерывается, что позволяет успешно проводить профилактику профессиональных заболеваний.

Высокотехнологичные методы лечения включают высокоинтенсивную магнитотерапию, ударно-волновую терапию и прохождение курса в барокамере. Программы дополняются нафталановыми и сероводородными ваннами, рефлексотерапией и гирудотерапией.

В настоящее время "Тольяттиазот" сосредоточен на создании единого контура промышленной медицины. Интеграция возможностей санатория "Надежда" и заводской медсанчасти № 7 позволит внедрить систему "паспортов здоровья", обеспечивая сквозной мониторинг состояния сотрудников.

Медицинские учреждения "Тольяттиазота" подтверждают эффективность системы оздоровления и профилактики в рамках конкурса "Клиника года" третий раз подряд.

Александр Пополитов, главный врач санатория "Надежда":

"Победа в конкурсе "Клиника года" подтвердила статус "Надежды" как одного из ведущих лечебно-профилактических учреждений региона. Это заслуженное признание профессионализма медицинского персонала и эффективности социальной политики "Тольяттиазота". Корпоративная медицина для компании — не просто бонус в соцпакете, а стратегическая инвестиция в человеческий капитал. ТОАЗ постоянно совершенствует инфраструктуру санатория и ведомственной медсанчасти, чтобы сотрудники и члены их семей находились под наблюдением лучших профильных специалистов и имели доступ к современным методикам лечения, не выезжая за пределы региона. В планах компании — дальнейшая цифровизация медицинских сервисов и расширение программ оздоровления и лечения".