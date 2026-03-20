16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Образование Общество

АО "Транснефть - Приволга" организовало интеллектуальную викторину для студентов Самарского технического университета

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 176
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" провело четвертую викторину среди студентов Самарского государственного технического университета (СамГТУ). В этом году интеллектуальная игра приурочена к 130-летию передачи А. С. Поповым первой в мире радиограммы и посвящена информационным технологиям и автоматизации технологических процессов транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В интеллектуальной игре приняли участие 35 студентов 1-4 курсов СамГТУ, которые обучаются по направлениям подготовки "Нефтегазовое дело", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Теплоэнергетика и теплотехника".

Вопросы викторины были подготовлены специалистами АО "Транснефть - Приволга" и касались истории развития радиофизики, производственных процессов отрасли трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, их автоматизации и цифровизации, технических характеристик оборудования. На протяжении 4 раундов команды демонстрировали знание специфики трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, а также истории развития информационных технологий.

Оценивало конкурсантов профессиональное жюри из числа специалистов АО "Транснефть - Приволга" и преподавателей СамГТУ. Победителями стали студенты, обучающиеся по направлению "Автоматизация технологических процессов и производств".

Заведующая кафедрой "Трубопроводный транспорт" института нефтегазовых технологий СамГТУ, доктор технических наук Екатерина Стефанюк отметила важность сотрудничества вуза и предприятия, а также высокую практическую ценность подобных мероприятий.

"Наши студенты в рамках образовательного процесса участвуют в конференциях, викторинах, научно-технических семинарах, кроме того получают поддержку в виде корпоративных стипендий, многие проходят практику в АО "Транснефть - Приволга". Это обеспечивает соответствие качества подготовки кадров потребностям работодателей".

Команда, показавшая лучший результат, представит АО "Транснефть - Приволга" в финале игры, который пройдёт на уровне ПАО "Транснефть" в апреле 2026 г. В нём примут участие команды российских опорных вузов, которые также победили в первом туре викторины в своих регионах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5