АО "Транснефть - Приволга" организовало интеллектуальную викторину для студентов Самарского технического университета

АО "Транснефть - Приволга" провело четвертую викторину среди студентов Самарского государственного технического университета (СамГТУ). В этом году интеллектуальная игра приурочена к 130-летию передачи А. С. Поповым первой в мире радиограммы и посвящена информационным технологиям и автоматизации технологических процессов транспортировки нефти и нефтепродуктов.

В интеллектуальной игре приняли участие 35 студентов 1-4 курсов СамГТУ, которые обучаются по направлениям подготовки "Нефтегазовое дело", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Теплоэнергетика и теплотехника".

Вопросы викторины были подготовлены специалистами АО "Транснефть - Приволга" и касались истории развития радиофизики, производственных процессов отрасли трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, их автоматизации и цифровизации, технических характеристик оборудования. На протяжении 4 раундов команды демонстрировали знание специфики трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, а также истории развития информационных технологий.

Оценивало конкурсантов профессиональное жюри из числа специалистов АО "Транснефть - Приволга" и преподавателей СамГТУ. Победителями стали студенты, обучающиеся по направлению "Автоматизация технологических процессов и производств".

Заведующая кафедрой "Трубопроводный транспорт" института нефтегазовых технологий СамГТУ, доктор технических наук Екатерина Стефанюк отметила важность сотрудничества вуза и предприятия, а также высокую практическую ценность подобных мероприятий.

"Наши студенты в рамках образовательного процесса участвуют в конференциях, викторинах, научно-технических семинарах, кроме того получают поддержку в виде корпоративных стипендий, многие проходят практику в АО "Транснефть - Приволга". Это обеспечивает соответствие качества подготовки кадров потребностям работодателей".

Команда, показавшая лучший результат, представит АО "Транснефть - Приволга" в финале игры, который пройдёт на уровне ПАО "Транснефть" в апреле 2026 г. В нём примут участие команды российских опорных вузов, которые также победили в первом туре викторины в своих регионах.