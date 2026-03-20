Прокуратура отсудила 14 тыс. га сельхозземель в Красноярском районе

Прокуратура Самарской области через суд вернула Красноярскому району более 14 тыс. сельскохозяйственных земель.
Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что в 2013 г. комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Красноярского района предоставил коммерческой организации в аренду на три года земельный участок сельскохозяйственного назначения. По инициативе арендатора исходный участок был размежеван на вновь образованные 37 участков. После этого были заключены новые договоры аренды уже сроком на 20 лет.
При заключении новых договоров аренды конкурсные процедуры, предусмотренные законодательством, не были проведены.
Прокуратура обратилась в арбитражный суд с иском о признании договоров аренды недействительными. Требования ведомства были полностью удовлетворены. Суд постановил, что земельные участки должны быть возвращены муниципалитету.
В пресс-релизе название компании не раскрывается. Однако из Картотеки арбитражных дел следует, что 18 марта было вынесено решение по иску прокуратуры по участкам, находившимся в аренде ООО "Мясоагропром".
