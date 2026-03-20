Прокуратура отсудила 14 тыс. га сельхозземель в Красноярском районе

КРАСНЫЙ ЯР. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Прокуратура Самарской области через суд вернула Красноярскому району более 14 тыс. сельскохозяйственных земель.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что в 2013 г. комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Красноярского района предоставил коммерческой организации в аренду на три года земельный участок сельскохозяйственного назначения. По инициативе арендатора исходный участок был размежеван на вновь образованные 37 участков. После этого были заключены новые договоры аренды уже сроком на 20 лет.

При заключении новых договоров аренды конкурсные процедуры, предусмотренные законодательством, не были проведены.

Прокуратура обратилась в арбитражный суд с иском о признании договоров аренды недействительными. Требования ведомства были полностью удовлетворены. Суд постановил, что земельные участки должны быть возвращены муниципалитету.

В пресс-релизе название компании не раскрывается. Однако из Картотеки арбитражных дел следует, что 18 марта было вынесено решение по иску прокуратуры по участкам, находившимся в аренде ООО "Мясоагропром".

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41

Все уже давно попилено и вычищено …..

Как выращивают цветы для озеленения Самары

