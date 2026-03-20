В минобре Самарской области опровергли слухи о "трех сменах" в Южном городе

В СМИ и соцсетях появились данные о возможной отмене строительства школы в с. Черноречье Волжского района Самарской области и детской поликлиники в Южном городе.

Родители учащихся в школах Южного города стали беспокоиться о возможном переводе на обучение в "три смены" из-за того, что новые дома в микрорайоне строятся, а школы — нет. Мы обратились за разъяснением в министерство образования региона.

Как следует из ответа минобра, сейчас в регионе действует госпрограмма "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области". В соответствии с положениями программы ведомство подтверждает необходимость строительства школы в Черноречье. При этом в министерстве заверили: обучение в три смены в школе Южного города не планируется.

В свою очередь в министерстве строительства региона уточнили, что сейчас проект школы в с. Черноречье находится в стадии определения окончательных параметров.

"Отказ от реализации не планируется. Публикации о "сокращении бюджета" не отражают текущий статус проекта, поскольку параметры и объем финансирования уточняются в рамках его доработки", — рассказали в минстрое.

Кроме того, уточняется, что школа в Черноречье, а также поликлиника в Южном городе включены в основные параметры деятельности правительства Самарской области до 2030 года, что подтверждает их планомерную проработку.