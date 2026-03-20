В минобре Самарской области опровергли слухи о "трех сменах" в Южном городе

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В СМИ и соцсетях появились данные о возможной отмене строительства школы в с. Черноречье Волжского района Самарской области и детской поликлиники в Южном городе.

Родители учащихся в школах Южного города стали беспокоиться о возможном переводе на обучение в "три смены" из-за того, что новые дома в микрорайоне строятся, а школы — нет. Мы обратились за разъяснением в министерство образования региона.

Как следует из ответа минобра, сейчас в регионе действует госпрограмма "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области". В соответствии с положениями программы ведомство подтверждает необходимость строительства школы в Черноречье. При этом в министерстве заверили: обучение в три смены в школе Южного города не планируется.

В свою очередь в министерстве строительства региона уточнили, что сейчас проект школы в с. Черноречье находится в стадии определения окончательных параметров.

"Отказ от реализации не планируется. Публикации о "сокращении бюджета" не отражают текущий статус проекта, поскольку параметры и объем финансирования уточняются в рамках его доработки", — рассказали в минстрое.

Кроме того, уточняется, что школа в Черноречье, а также поликлиника в Южном городе включены в основные параметры деятельности правительства Самарской области до 2030 года, что подтверждает их планомерную проработку.

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

