Стало известно, когда в Самаре стартуют дачные перевозки

Департамент транспорта Самары объявил конкурс на поиск подрядчика, который займется организацией перевозок автобусами на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам. Начальная цена контракта - 193,29 млн рублей.
Победитель торгов определится после 1 апреля. Он должен приступить к работам с 18 числа. Таким образом, дачные перевозки в Самаре стартуют в субботу, 18 апреля, и продлятся до 31 октября.
Контракт с перевозчиком для удобства разделят на 7 этапов: с 18 по 30 апреля, с 1 по 21 мая, с 1 по 30 июня, с 1 по 31 июля, с 1 по 31 августа, с 1 по 30 сентября и с 1 по 31 октября.
В техзадании отмечается, сколько нужно задействовать автобусов под перевозки: 33 единицы среднего класса, 20 единиц большого класса, 2 единицы малого класса (без учета резервных транспортных средств).
Кроме того, в документах к закупке опубликован и перечень 30 дачных маршрутов:
- маршрут № 132, Самара (ул. Георгия Димитрова) — ДМ "Сосновый Бор"
- маршрут № 144, Самара (Дом Печати) — Сокский-1 — Сокские дачи
- маршрут № 145, Самара (ул. Г. Димитрова) — Красноярские дачи
- маршрут № 146, Самара (Площадь им. Кирова) — СДТ "Зеленая роща"
- маршрут № 147, Самара (Площадь им. Кирова) — Тургеневские дачи
- маршрут № 150, Самара (ул. Георгия Димитрова) — Чубовские дачи
- маршрут № 153, Самара (ул. Георгия Димитрова) — Грачевские дачи
- маршрут № 154, Самара (ул. Георгия Димитрова) — пос. Мехзавод — ПК "Исторический Вал"
- маршрут № 156, Самара (Дом Печати) — Старосемейкинские дачи
- маршрут № 157, Самара (Площадь им. Кирова) — Черновские дачи
- маршрут № 159, Самара (Хлебная площадь) — СДМ "Новая Деревня"
- маршрут № 165, Самара Хлебная площадь — СДМ "Стромиловские дачи"
- маршрут № 167, Самара (А/с "Аврора") — Стромиловские дачи
- маршрут № 168, Самара (ПАВ) — ул. Бакинская — СДМ "Журавли"
- маршрут № 169, Самара (А/ст "Аврора") — СДМ "Журавли"
- маршрут № 170, Самара (пр. Ленина) — СДМ "Старая Бинарадка"
- маршрут № 171, Самара (ул. Георгия Димитрова) — СДТ "Белозерки"
- маршрут № 172, Самара (ПАВ) — Октябрьские дачи
- маршрут № 173, Самара (А/ст "Аврора") — Березовские дачи — СНТ "Березовский"
- маршрут № 174, Самара (А/ст "Аврора") — "Аглосские дачи"
- маршрут № 180, Самара (ул. Георгия Димитрова) — СДТ "Конезавод" — СДМ "Новая Орловка"
- маршрут № 181, Самара (ул. Георгия Димитрова) — СДТ "Водинка"
- маршрут № 182, Самара (Площадь им. Кирова) — п. Гвардейцы
- маршрут № 197, Самара (ул. Георгия Димитрова) — СДМ "Алакаевский"
- маршрут № 198, Самара (Площадь им. Кирова) — СДМ "Юбилейный"
- маршрут № 199, Самара (Хлебная площадь) — СДТ "Молочное озеро"
- маршрут № 126б, Самара (Завод "Металлург") — СДТ "Советы"
- маршрут № 157А, Самара Автостанция Аврора — Чёрновские дачи
- маршрут № 175к, Самара (пос. Управленческий) — СДТ "Белозерки"
- маршрут № 185к, Самара (Площадь им. Кирова) — "Крестьянский массив"
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет