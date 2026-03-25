Стало известно, когда в Самаре стартуют дачные перевозки

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Департамент транспорта Самары объявил конкурс на поиск подрядчика, который займется организацией перевозок автобусами на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам. Начальная цена контракта - 193,29 млн рублей.

Фото: Александра Ламзина

Победитель торгов определится после 1 апреля. Он должен приступить к работам с 18 числа. Таким образом, дачные перевозки в Самаре стартуют в субботу, 18 апреля, и продлятся до 31 октября.

Контракт с перевозчиком для удобства разделят на 7 этапов: с 18 по 30 апреля, с 1 по 21 мая, с 1 по 30 июня, с 1 по 31 июля, с 1 по 31 августа, с 1 по 30 сентября и с 1 по 31 октября.

В техзадании отмечается, сколько нужно задействовать автобусов под перевозки: 33 единицы среднего класса, 20 единиц большого класса, 2 единицы малого класса (без учета резервных транспортных средств).

Кроме того, в документах к закупке опубликован и перечень 30 дачных маршрутов:

  • маршрут № 132, Самара (ул. Георгия Димитрова) — ДМ "Сосновый Бор"
  • маршрут № 144, Самара (Дом Печати) — Сокский-1 — Сокские дачи
  • маршрут № 145, Самара (ул. Г. Димитрова) — Красноярские дачи
  • маршрут № 146, Самара (Площадь им. Кирова) — СДТ "Зеленая роща"
  • маршрут № 147, Самара (Площадь им. Кирова) — Тургеневские дачи
  • маршрут № 150, Самара (ул. Георгия Димитрова) — Чубовские дачи
  • маршрут № 153, Самара (ул. Георгия Димитрова) — Грачевские дачи
  • маршрут № 154, Самара (ул. Георгия Димитрова) — пос. Мехзавод — ПК "Исторический Вал"
  • маршрут № 156, Самара (Дом Печати) — Старосемейкинские дачи
  • маршрут № 157, Самара (Площадь им. Кирова) — Черновские дачи
  • маршрут № 159, Самара (Хлебная площадь) — СДМ "Новая Деревня"
  • маршрут № 165, Самара Хлебная площадь — СДМ "Стромиловские дачи"
  • маршрут № 167, Самара (А/с "Аврора") — Стромиловские дачи
  • маршрут № 168, Самара (ПАВ) — ул. Бакинская — СДМ "Журавли"
  • маршрут № 169, Самара (А/ст "Аврора") — СДМ "Журавли"
  • маршрут № 170, Самара (пр. Ленина) — СДМ "Старая Бинарадка"
  • маршрут № 171, Самара (ул. Георгия Димитрова) — СДТ "Белозерки"
  • маршрут № 172, Самара (ПАВ) — Октябрьские дачи
  • маршрут № 173, Самара (А/ст "Аврора") — Березовские дачи — СНТ "Березовский"
  • маршрут № 174, Самара (А/ст "Аврора") — "Аглосские дачи"
  • маршрут № 180, Самара (ул. Георгия Димитрова) — СДТ "Конезавод" — СДМ "Новая Орловка"
  • маршрут № 181, Самара (ул. Георгия Димитрова) — СДТ "Водинка"
  • маршрут № 182, Самара (Площадь им. Кирова) — п. Гвардейцы
  • маршрут № 197, Самара (ул. Георгия Димитрова) — СДМ "Алакаевский"
  • маршрут № 198, Самара (Площадь им. Кирова) — СДМ "Юбилейный"
  • маршрут № 199, Самара (Хлебная площадь) — СДТ "Молочное озеро"
  • маршрут № 126б, Самара (Завод "Металлург") — СДТ "Советы"
  • маршрут № 157А, Самара Автостанция Аврора — Чёрновские дачи
  • маршрут № 175к, Самара (пос. Управленческий) — СДТ "Белозерки"
  • маршрут № 185к, Самара (Площадь им. Кирова) — "Крестьянский массив"

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

