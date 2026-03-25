Стало известно, когда в Самаре стартуют дачные перевозки

Департамент транспорта Самары объявил конкурс на поиск подрядчика, который займется организацией перевозок автобусами на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам. Начальная цена контракта - 193,29 млн рублей.

Победитель торгов определится после 1 апреля. Он должен приступить к работам с 18 числа. Таким образом, дачные перевозки в Самаре стартуют в субботу, 18 апреля, и продлятся до 31 октября.

Контракт с перевозчиком для удобства разделят на 7 этапов: с 18 по 30 апреля, с 1 по 21 мая, с 1 по 30 июня, с 1 по 31 июля, с 1 по 31 августа, с 1 по 30 сентября и с 1 по 31 октября.

В техзадании отмечается, сколько нужно задействовать автобусов под перевозки: 33 единицы среднего класса, 20 единиц большого класса, 2 единицы малого класса (без учета резервных транспортных средств).

Кроме того, в документах к закупке опубликован и перечень 30 дачных маршрутов: