Объявлены победители Национальной технологической олимпиады по профилю "Искусственный интеллект"

В Москве наградили будущих цифровых инженеров: завершилась Национальная технологическая олимпиада (НТО) по "Искусственному интеллекту". Проект реализуется НТО совместно с Академией искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее".

В этом сезоне профиль по ИИ объединил более 7 тыс. учеников 8–11 классов из России, Беларуси, Казахстана, Молдовы и Узбекистана. В очный финал прошли 111 человек из 31 региона. Примечательно, что 14 финалистов — это ученики 8–9 классов, которые наравне со старшеклассниками решали сложнейшие инженерные задачи. Лидерами по числу финалистов стали Новосибирская область (22 человека), Москва (16) и Приморский край (11).

Седьмой год подряд олимпиада задает высокую планку, но именно в этом году участникам предложили вызов уровня взрослых разработчиков. Финалисты работали над задачей, разработанной НИУ ВШЭ при экспертной поддержке AI-подразделений Сбера. Она строилась на основе данных популярного книжного сервиса LiveLib. Участники создавали алгоритм на базе искусственного интеллекта, способный восстанавливать утерянную информацию и сохранять персонализацию сервиса при частичной потере данных.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Победа в Национальной технологической олимпиаде — это не просто строчка в портфолио и не просто дополнительные баллы к ЕГЭ. Это наглядная демонстрация того, как выстроенная траектория развития приводит к успеху. Более 42 тыс. школьников за семь лет прошли через профиль "Искусственный интеллект", и сегодня мы видим лучших из лучших. Наши финалисты уже сейчас решают реальные инженерные задачи, а завтра они придут в ведущие вузы страны и в крупнейшие технологические компании".

Дмитрий Земцов, проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета НТО:

"Национальная технологическая олимпиада непрерывно растет, и сейчас в нашем сообществе свыше миллиона человек. Внутри этого масштабного движения мы создаем точки концентрации передового опыта. Одна из них — профиль по искусственному интеллекту, который мы развиваем совместно с Благотворительным фондом "Вклад в будущее". Проходя через соревнования, участники создают инновационные продукты и формируют интеллектуальный задел, который определит технологическое лидерство России будущего".

Участников также поздравил Максим Еременко, вице-президент, директор департамента развития технологий ИИ и машинного обучения Сбербанка, подчеркнув важность практических навыков, полученных в ходе состязания.

Главный секрет успеха, по мнению участников, — упорство, которое важнее таланта: есть код, искусственный интеллект и огромная командная работа.

Дарина Конышева, 11 класс, финалистка из Самарской области, делится советом по успешному прохождению заданий олимпиады:

"Я считаю, что в ИИ нет понятия "талант". Есть технический склад ума, но всё остальное — это упорство: то, как часто и много ты работаешь. Сейчас я бы сказала себе в начале пути: не думай, что большая нейронка — это что-то недостижимое. Когда ты действительно её пишешь сама, всё оказывается понятно и легко. Главное — никогда не бояться".

Опытные участники подтверждают практическую ценность таких соревнований. Ярослав Воропаев из Орла (17 лет), участвующий в НТО пятый год, рассказал о работе над рекомендательными системами (RecSys):

"В этом году тренд на RecSys (рекомендательные системы). С одной стороны, их никто особо не любит — их тяжело писать руками и тяжело придумывать прорывные идеи. Но здесь постарались сделать что-то интересное — восстановление логов. Это было ново, нужно было подумать. Теперь мы мастера "рексисов". Рекомендательная система — очень практико-ориентированная тема. Это буквально везде. В работе — 100%. Если ты круто это делаешь, работу найдешь всегда. Классно, что НТО готовит нас к реальным кейсам".

Командный дух стал еще одним ключом к победе. Никита Емелёв — финалист, представляющий Республику Башкортостан (г. Салават, 11 класс), участвует в НТО второй раз. Он поделился стратегией:

"Работа выстраивалась так: изначально мы просто экспериментировали, потом уже после анализа данных разделили свои задачи. Самое главное в НТО — сокомандники. Работайте сообща".

Успехи в олимпиаде помогут ребятам попасть в ведущие вузы страны. Победители получат возможность поступить в профильные вузы без вступительных экзаменов или получат 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету.

В рамках церемонии награждения были отмечены 8 победителей и 19 призеров в индивидуальном зачёте. В групповом зачёте победили пять команд. Призы — денежные образовательные сертификаты от 250 тыс. до 650 тыс. рублей. Общий призовой фонд профиля "Искусственный интеллект" в этом году составил 4 млн рублей. Также ребят пригласят на стажировку в Сбер и компании-партнёры, где они смогут узнать о возможностях AI-сервисов ГигаЧат и Kandinsky, которыми пользуются миллионы людей.