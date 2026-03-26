Мошенники под видом биржевых трейдеров уговорили тольяттинку взять кредит на 3 млн рублей

В Тольятти 36-летняя местная жительница хотела подработать на инвестициях, но стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В соцсети потерпевшая нашла объявление о возможности участия в инвестиционных проектах по покупке и продажи недвижимости. Для того чтобы узнать об условиях дополнительного зароботка она вступила в переписку с неизвестным, который представился биржевым трейдером. Мужчина рассказал, что есть возможность вкладывать деньги в выгодные бизнес проекты, но для высокого дохода требуются большие вложения.

Поверив аферисту, потерпевшая взяла кредит на сумму более 3 млн руб., перевела на указанный незнакомцем счет и стала ждать обещанных выплат, но средства так и не поступили, а звонивший перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.