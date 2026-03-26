В "Газпром трансгаз Самара" провели внутритрубную диагностику

Первой в этом году работой на трассе стала внутритрубная диагностика (ВТД) на участке газопровода "Уренгой-Новопсков". Подобные виды обследования относятся к перечню высокотехнологичных и сложных в исполнении.

С помощью этого ежегодного комплекса работ газовики получают информацию о дефектах трубопровода, которые затем устраняют, обеспечивая надёжное и безаварийное функционирование газотранспортной системы.

Работы прошли на отрезке общей протяженностью 123 км, из которых 33 км "наши". Участок пограничный: камера запуска находится на территории ответственности "Газпром трансгаз Самара", а камера приема — уже во владениях "Газпром трансгаз Саратов".

На время проведения работ подача газа потребителям не прекращалась. Несмотря на сложные погодные условия, работы были выполнены в полном объеме и согласно графику. Аналогичные работы по ВТД на этом участке проводились в 2024 г., обнаруженные дефекты оперативно устранили.

Всего на 2026 год в "Газпром трансгаз Самара" запланировано проведение ВТД на 17 участках общей протяженностью более 615 км.