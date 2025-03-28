16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стартует "Акция в апреле — плати за газ без пени" На региональном штабе по газификации Самарской области обсудили план ввода новых объектов Linde оспаривает стоимость продажи доли в "Линде Азот Тольятти" Иван Аветисян покинул руководство СВГК Газпром потребовал деньги за долю в "Линде Азот Тольятти"

Газовая отрасль ТЭК

Стартует "Акция в апреле — плати за газ без пени"

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Потребители газа Самарской области, накопившие долги в прежние периоды, могут воспользоваться льготными условиями погашения задолженности*. Акция продлится весь апрель 2025 года.

Фото: предоставлено ООО "Газпром межрегионгаз Самара"

Стать участниками могут абоненты "Газпром межрегионгаз Самара", которые полностью оплатят долг за газ, образовавшийся на 1 апреля 2025 года. Начисленные пени будут списаны в полном размере, что отразится в квитанциях по оплате за май и в "Личном кабинете" потребителя.

Акция не распространяется на пени, по которым вынесены судебные приказы и иные судебные акты, вступившие в законную силу.
"Платежная дисциплина потребителей газа Самарской области в целом высокая.

"Расчет за текущий период составляет 100%. Тем не менее ранее накопленная задолженность имеется. С пониманием относимся к сложным жизненным обстоятельствам, по причине которых чаще всего долги сформировались, поэтому предлагаем абонентам льготные условия акции", — рассказал генеральный директор "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" Виктор Скуфинский.

Успейте ликвидировать долги до 30 апреля любым удобным способом. Легко оплатить за газ онлайн картой на официальном сайте компании samararegiongaz.ru.

* Под задолженностью понимается недоплата за газоснабжение природного газа, сложившаяся по лицевому счету потребителя газа в Самарской области по состоянию на 1 апреля 2025 года, госпошлина, а также за услуги по отключению и подключению природного газа, которое осуществляют специалисты "Газпром газораспределение Самара".

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Фото на сайте

История газовой отрасли региона представлена на фотовыставке

История газовой отрасли региона представлена на фотовыставке

"Газпром" укрепил статус лидера

"Газпром" укрепил статус лидера

Самарские газовики провели антитеррористические учения на объектах газового хозяйства

Самарские газовики провели антитеррористические учения на объектах газового хозяйства

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6