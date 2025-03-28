Стартует "Акция в апреле — плати за газ без пени"

Потребители газа Самарской области, накопившие долги в прежние периоды, могут воспользоваться льготными условиями погашения задолженности*. Акция продлится весь апрель 2025 года.

Стать участниками могут абоненты "Газпром межрегионгаз Самара", которые полностью оплатят долг за газ, образовавшийся на 1 апреля 2025 года. Начисленные пени будут списаны в полном размере, что отразится в квитанциях по оплате за май и в "Личном кабинете" потребителя.

Акция не распространяется на пени, по которым вынесены судебные приказы и иные судебные акты, вступившие в законную силу.

"Платежная дисциплина потребителей газа Самарской области в целом высокая.

"Расчет за текущий период составляет 100%. Тем не менее ранее накопленная задолженность имеется. С пониманием относимся к сложным жизненным обстоятельствам, по причине которых чаще всего долги сформировались, поэтому предлагаем абонентам льготные условия акции", — рассказал генеральный директор "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" Виктор Скуфинский.

Успейте ликвидировать долги до 30 апреля любым удобным способом. Легко оплатить за газ онлайн картой на официальном сайте компании samararegiongaz.ru.

* Под задолженностью понимается недоплата за газоснабжение природного газа, сложившаяся по лицевому счету потребителя газа в Самарской области по состоянию на 1 апреля 2025 года, госпошлина, а также за услуги по отключению и подключению природного газа, которое осуществляют специалисты "Газпром газораспределение Самара".