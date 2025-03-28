Стартует "Акция в апреле — плати за газ без пени"

Потребители газа Самарской области, накопившие долги в прежние периоды, могут воспользоваться льготными условиями погашения задолженности*. Акция продлится весь апрель 2025 года.
Стать участниками могут абоненты "Газпром межрегионгаз Самара", которые полностью оплатят долг за газ, образовавшийся на 1 апреля 2025 года. Начисленные пени будут списаны в полном размере, что отразится в квитанциях по оплате за май и в "Личном кабинете" потребителя.
Акция не распространяется на пени, по которым вынесены судебные приказы и иные судебные акты, вступившие в законную силу.
"Платежная дисциплина потребителей газа Самарской области в целом высокая.
"Расчет за текущий период составляет 100%. Тем не менее ранее накопленная задолженность имеется. С пониманием относимся к сложным жизненным обстоятельствам, по причине которых чаще всего долги сформировались, поэтому предлагаем абонентам льготные условия акции", — рассказал генеральный директор "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" Виктор Скуфинский.
Успейте ликвидировать долги до 30 апреля любым удобным способом. Легко оплатить за газ онлайн картой на официальном сайте компании samararegiongaz.ru.
* Под задолженностью понимается недоплата за газоснабжение природного газа, сложившаяся по лицевому счету потребителя газа в Самарской области по состоянию на 1 апреля 2025 года, госпошлина, а также за услуги по отключению и подключению природного газа, которое осуществляют специалисты "Газпром газораспределение Самара".
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)