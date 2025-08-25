16+
Газовая отрасль ТЭК

"Газпром межрегионгаз Самара" объявляет в сентябре льготные условия для погашения долгов за газ

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
"Пени по осени сгорают", если полностью оплатить накопленные за газ долги. Выгодные условия погашения задолженности для абонентов "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" действуют только в сентябре 2025 года на оплату потребленного ресурса, госпошлины, услуг газоснабжения (приостановление / возобновление подачи природного газа).

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

Начисленные пени будут списаны в полном объеме, что отразится в квитанциях по оплате за октябрь.

Возможность списания пеней, по которым вынесены судебные решения, будет рассмотрена в индивидуальном порядке.

Успейте ликвидировать долги до 30 сентября любым удобным способом, в том числе онлайн на официальном сайте компании samararegiongaz.ru/consumer/online/ с помощью платежной карты, без регистрации.

Напомним, оплату за газоснабжение необходимо осуществлять ежемесячно до 10 числа. Начисление пеней производится в случае неоплаты более 30 дней. При отсутствии или только частичной оплате газа свыше 2 месяцев компания направляет потребителю предупреждение о долге и возможной приостановке оказания услуг.

Гид потребителя

История газовой отрасли региона представлена на фотовыставке

"Газпром" укрепил статус лидера

Самарские газовики провели антитеррористические учения на объектах газового хозяйства

