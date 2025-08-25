"Газпром межрегионгаз Самара" объявляет в сентябре льготные условия для погашения долгов за газ

"Пени по осени сгорают", если полностью оплатить накопленные за газ долги. Выгодные условия погашения задолженности для абонентов "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" действуют только в сентябре 2025 года на оплату потребленного ресурса, госпошлины, услуг газоснабжения (приостановление / возобновление подачи природного газа).

Начисленные пени будут списаны в полном объеме, что отразится в квитанциях по оплате за октябрь.

Возможность списания пеней, по которым вынесены судебные решения, будет рассмотрена в индивидуальном порядке.

Успейте ликвидировать долги до 30 сентября любым удобным способом, в том числе онлайн на официальном сайте компании samararegiongaz.ru/consumer/online/ с помощью платежной карты, без регистрации.

Напомним, оплату за газоснабжение необходимо осуществлять ежемесячно до 10 числа. Начисление пеней производится в случае неоплаты более 30 дней. При отсутствии или только частичной оплате газа свыше 2 месяцев компания направляет потребителю предупреждение о долге и возможной приостановке оказания услуг.