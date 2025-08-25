"Газпром межрегионгаз Самара" объявляет в сентябре льготные условия для погашения долгов за газ

"Пени по осени сгорают", если полностью оплатить накопленные за газ долги. Выгодные условия погашения задолженности для абонентов "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" действуют только в сентябре 2025 года на оплату потребленного ресурса, госпошлины, услуг газоснабжения (приостановление / возобновление подачи природного газа).
Начисленные пени будут списаны в полном объеме, что отразится в квитанциях по оплате за октябрь.
Возможность списания пеней, по которым вынесены судебные решения, будет рассмотрена в индивидуальном порядке.
Успейте ликвидировать долги до 30 сентября любым удобным способом, в том числе онлайн на официальном сайте компании samararegiongaz.ru/consumer/online/ с помощью платежной карты, без регистрации.
Напомним, оплату за газоснабжение необходимо осуществлять ежемесячно до 10 числа. Начисление пеней производится в случае неоплаты более 30 дней. При отсутствии или только частичной оплате газа свыше 2 месяцев компания направляет потребителю предупреждение о долге и возможной приостановке оказания услуг.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)