Прокуратура указала за сорванные сроки газификации по десяткам объектов

В Самаре прокуратура обнаружила нарушения сроков газификации, допущенные ООО "СВГК".

Прокуратура Красноглинского района при проверке обнаружила, что нарушены сроки по более чем 40 объектам, на которые уже были заключены договоры о подключении в рамках догазификации.

В отношении должностного лица "СВГК" возбудили административные дела по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ ("Нарушение правил порядка технологического присоединения"), которые направили для рассмотрения в УФАС России по Самарской области. Также прокурор района внес руководителю "СВГК" представление об устранении нарушений.