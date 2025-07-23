В Жигулевске Самарской области газифицировали садоводство

Работники компании ("Газпром газораспределение Самара") построили и ввели в эксплуатацию 2,2 км внутрипоселкового газопровода на территории садового товарищества "Сигнал" в Жигулевске.

Техническая возможность газификации создана для 45 домовладений. С собственниками заключено 43 договора, в том числе 15 комплексных на работы внутри домовладения. Первое домовладение подключено к газу.

"Собственник дома заключил договор комплексной услуги с нашей компанией. Газ был подведен к участку бесплатно по догазификации. Обустройство сетей на участке, установку газоиспользующего оборудования в доме, пуск газа тоже выполнили наши специалисты. Работы проведены строго в установленные сроки по регулируемой государством стоимости", — подчеркнул начальник службы догазификации ООО "Газпром газораспределение Самара" Елена Соседова.

Для подачи заявки на догазификации СНТ лично в Клиентском центре "Газпром газораспределение Самара" или онлайн на сайте Единого оператора газификации России необходимы: копии документов, подтверждающих право собственности на домовладение и земельный участок, СНИЛС, ситуационный план, протокол общего собрания членов СНТ с решением о проведении догазификации. Льготным категориям граждан доступна субсидия на газификацию, установленная в Самарской области в размере 201 тыс. руб.