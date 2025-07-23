В Жигулевске Самарской области газифицировали садоводство

Работники компании ("Газпром газораспределение Самара") построили и ввели в эксплуатацию 2,2 км внутрипоселкового газопровода на территории садового товарищества "Сигнал" в Жигулевске.
Техническая возможность газификации создана для 45 домовладений. С собственниками заключено 43 договора, в том числе 15 комплексных на работы внутри домовладения. Первое домовладение подключено к газу.
"Собственник дома заключил договор комплексной услуги с нашей компанией. Газ был подведен к участку бесплатно по догазификации. Обустройство сетей на участке, установку газоиспользующего оборудования в доме, пуск газа тоже выполнили наши специалисты. Работы проведены строго в установленные сроки по регулируемой государством стоимости", — подчеркнул начальник службы догазификации ООО "Газпром газораспределение Самара" Елена Соседова.
Для подачи заявки на догазификации СНТ лично в Клиентском центре "Газпром газораспределение Самара" или онлайн на сайте Единого оператора газификации России необходимы: копии документов, подтверждающих право собственности на домовладение и земельный участок, СНИЛС, ситуационный план, протокол общего собрания членов СНТ с решением о проведении догазификации. Льготным категориям граждан доступна субсидия на газификацию, установленная в Самарской области в размере 201 тыс. руб.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)