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Газовая отрасль ТЭК

В Жигулевске Самарской области газифицировали садоводство

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Работники компании ("Газпром газораспределение Самара") построили и ввели в эксплуатацию 2,2 км внутрипоселкового газопровода на территории садового товарищества "Сигнал" в Жигулевске.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

Техническая возможность газификации создана для 45 домовладений. С собственниками заключено 43 договора, в том числе 15 комплексных на работы внутри домовладения. Первое домовладение подключено к газу.

"Собственник дома заключил договор комплексной услуги с нашей компанией. Газ был подведен к участку бесплатно по догазификации. Обустройство сетей на участке, установку газоиспользующего оборудования в доме, пуск газа тоже выполнили наши специалисты. Работы проведены строго в установленные сроки по регулируемой государством стоимости", — подчеркнул начальник службы догазификации ООО "Газпром газораспределение Самара" Елена Соседова.

Для подачи заявки на догазификации СНТ лично в Клиентском центре "Газпром газораспределение Самара" или онлайн на сайте Единого оператора газификации России необходимы: копии документов, подтверждающих право собственности на домовладение и земельный участок, СНИЛС, ситуационный план, протокол общего собрания членов СНТ с решением о проведении догазификации. Льготным категориям граждан доступна субсидия на газификацию, установленная в Самарской области в размере 201 тыс. руб.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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