Представители СМИ Самарской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе "ПРО газ"

Начался прием работ в рамках Всероссийского конкурса "ПРО газ" на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации в средствах массовой информации.
Организатором мероприятия выступила компания "Газпром межрегионгаз". Конкурс проводится с целью поддержки лучшего опыта в информационном освещении тем газификации и догазификации регионов Российской Федерации и повышения информированности населения о программах развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации, реализуемых ПАО "Газпром".
Конкурсные работы оценит жюри под председательством генерального директора "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова.
В отборе примут участие профессиональные журналисты и иные авторы, опубликовавшие материал по указанным темам в период с 1 января 2024 года по 1 августа 2025 года.
Победители будут определены в шести номинациях:
- лучший сюжет на телевидении и видеохостингах;
- лучшая публикация в печатном издании;
- лучшая публикация в информационном агентстве;
- лучшая публикация в интернет-издании;
- лучшая публикация в социальных сетях и блогах;
- лучший материал на радио.
Темами публикаций может стать деятельность компаний "Газпром межрегионгаз", "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара":
- реализация программ развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации;
- догазификация (догазификация домовладений, социальных объектов);
- безопасное использование газа в быту;
- платежная дисциплина при потреблении газа;
- клиентоориентированность компаний.
Прием заявок на участие и конкурсных работ будет осуществляться до 31 августа 2025 года по электронной почте: konkursgaz@yandex.ru.
Награждение победителей и призеров конкурса состоится осенью 2025 года в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного газового форума.
Всероссийский конкурс на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации в средствах массовой информации был организован компанией "Газпром межрегионгаз" в 2023 году. За время проведения в нем приняли участие десятки журналистов из разных регионов России.
Подведение итогов первого конкурса состоялось 10 октября 2024 года в Санкт-Петербурге в рамках XIII Петербургского международного газового форма. Дипломы и призы получили журналисты из Великого Новгорода, Омска, Уфы и блогер из Ростова-на-Дону.
По решению оргкомитета победители вошли в состав обновленного жюри конкурса.