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Газовая отрасль ТЭК

Представители СМИ Самарской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе "ПРО газ"

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Начался прием работ в рамках Всероссийского конкурса "ПРО газ" на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации в средствах массовой информации.

Организатором мероприятия выступила компания "Газпром межрегионгаз". Конкурс проводится с целью поддержки лучшего опыта в информационном освещении тем газификации и догазификации регионов Российской Федерации и повышения информированности населения о программах развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации, реализуемых ПАО "Газпром".

Конкурсные работы оценит жюри под председательством генерального директора "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова.

В отборе примут участие профессиональные журналисты и иные авторы, опубликовавшие материал по указанным темам в период с 1 января 2024 года по 1 августа 2025 года.

Победители будут определены в шести номинациях:

- лучший сюжет на телевидении и видеохостингах;

- лучшая публикация в печатном издании;

- лучшая публикация в информационном агентстве;

- лучшая публикация в интернет-издании;

- лучшая публикация в социальных сетях и блогах;

 - лучший материал на радио.

Темами публикаций может стать деятельность компаний "Газпром межрегионгаз", "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара":

- реализация программ развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации;

- догазификация (догазификация домовладений, социальных объектов);

- безопасное использование газа в быту;

- платежная дисциплина при потреблении газа;

- клиентоориентированность компаний.

Прием заявок на участие и конкурсных работ будет осуществляться до 31 августа 2025 года по электронной почте: konkursgaz@yandex.ru.

Награждение победителей и призеров конкурса состоится осенью 2025 года в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного газового форума.

Положение о конкурсе

Заявка и согласие на участие в конкурсе

Всероссийский конкурс на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации в средствах массовой информации был организован компанией "Газпром межрегионгаз" в 2023 году. За время проведения в нем приняли участие десятки журналистов из разных регионов России.

Подведение итогов первого конкурса состоялось 10 октября 2024 года в Санкт-Петербурге в рамках XIII Петербургского международного газового форма. Дипломы и призы получили журналисты из Великого Новгорода, Омска, Уфы и блогер из Ростова-на-Дону.

По решению оргкомитета победители вошли в состав обновленного жюри конкурса.

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Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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