Представители СМИ Самарской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе "ПРО газ"

Начался прием работ в рамках Всероссийского конкурса "ПРО газ" на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации в средствах массовой информации.

Организатором мероприятия выступила компания "Газпром межрегионгаз". Конкурс проводится с целью поддержки лучшего опыта в информационном освещении тем газификации и догазификации регионов Российской Федерации и повышения информированности населения о программах развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации, реализуемых ПАО "Газпром".

Конкурсные работы оценит жюри под председательством генерального директора "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова.

В отборе примут участие профессиональные журналисты и иные авторы, опубликовавшие материал по указанным темам в период с 1 января 2024 года по 1 августа 2025 года.

Победители будут определены в шести номинациях:

- лучший сюжет на телевидении и видеохостингах;

- лучшая публикация в печатном издании;

- лучшая публикация в информационном агентстве;

- лучшая публикация в интернет-издании;

- лучшая публикация в социальных сетях и блогах;

- лучший материал на радио.

Темами публикаций может стать деятельность компаний "Газпром межрегионгаз", "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара":

- реализация программ развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации;

- догазификация (догазификация домовладений, социальных объектов);

- безопасное использование газа в быту;

- платежная дисциплина при потреблении газа;

- клиентоориентированность компаний.

Прием заявок на участие и конкурсных работ будет осуществляться до 31 августа 2025 года по электронной почте: konkursgaz@yandex.ru.

Награждение победителей и призеров конкурса состоится осенью 2025 года в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного газового форума.

Положение о конкурсе

Заявка и согласие на участие в конкурсе