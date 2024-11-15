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Газовая отрасль ТЭК

Вечный огонь на мемориальном комплексе в Жигулевске подготовят к эксплуатации в зимний период

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "Газпром газораспределение Самара" проведут проверку газового оборудования на мемориале с Вечным огнем в Жигулёвске.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

Для надежной работы знакового объекта сотрудники газораспределительной организации осмотрят трассу газоснабжения, проверят герметичность соединений и запорной арматуры, отрегулируют высоту пламени горелки, предстоит очистить элементы газового устройства, в том числе убрать осеннюю листву. По традиции во время проведения технических работ частица Вечного огня будет сохранена в специальной лампаде.

Напомним, с 2015 года в рамках Всероссийской акции "Священный долг. Вечная память" специалисты газораспределительных организаций Группы "Газпром межрегионгаз" проводят техническое обслуживание, ремонт и реконструкцию газового оборудования на мемориалах с Вечными огнями. Выполняются работы по газификации и переводу памятных комплексов с временного газобаллонного газоснабжения на постоянное — сетевое.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Самарской области ведется подготовка новых объектов для перевода на сетевой природный газ, а значит появятся новые Вечные огни.

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Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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