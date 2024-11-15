Вечный огонь на мемориальном комплексе в Жигулевске подготовят к эксплуатации в зимний период

Специалисты "Газпром газораспределение Самара" проведут проверку газового оборудования на мемориале с Вечным огнем в Жигулёвске.

Для надежной работы знакового объекта сотрудники газораспределительной организации осмотрят трассу газоснабжения, проверят герметичность соединений и запорной арматуры, отрегулируют высоту пламени горелки, предстоит очистить элементы газового устройства, в том числе убрать осеннюю листву. По традиции во время проведения технических работ частица Вечного огня будет сохранена в специальной лампаде.

Напомним, с 2015 года в рамках Всероссийской акции "Священный долг. Вечная память" специалисты газораспределительных организаций Группы "Газпром межрегионгаз" проводят техническое обслуживание, ремонт и реконструкцию газового оборудования на мемориалах с Вечными огнями. Выполняются работы по газификации и переводу памятных комплексов с временного газобаллонного газоснабжения на постоянное — сетевое.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Самарской области ведется подготовка новых объектов для перевода на сетевой природный газ, а значит появятся новые Вечные огни.