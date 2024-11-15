Вечный огонь на мемориальном комплексе в Жигулевске подготовят к эксплуатации в зимний период

Специалисты "Газпром газораспределение Самара" проведут проверку газового оборудования на мемориале с Вечным огнем в Жигулёвске.
Для надежной работы знакового объекта сотрудники газораспределительной организации осмотрят трассу газоснабжения, проверят герметичность соединений и запорной арматуры, отрегулируют высоту пламени горелки, предстоит очистить элементы газового устройства, в том числе убрать осеннюю листву. По традиции во время проведения технических работ частица Вечного огня будет сохранена в специальной лампаде.
Напомним, с 2015 года в рамках Всероссийской акции "Священный долг. Вечная память" специалисты газораспределительных организаций Группы "Газпром межрегионгаз" проводят техническое обслуживание, ремонт и реконструкцию газового оборудования на мемориалах с Вечными огнями. Выполняются работы по газификации и переводу памятных комплексов с временного газобаллонного газоснабжения на постоянное — сетевое.
К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Самарской области ведется подготовка новых объектов для перевода на сетевой природный газ, а значит появятся новые Вечные огни.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)