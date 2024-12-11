"СВГК" рассказали о ходе социальной газификации и техобслуживания ВДГО в Самарской области

С начала реализации программы социальной газификации в Самарском регионе силами "Средневолжской газовой компании" было проложено около 650 км газовых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В СВГК также рассказали, как продвигается процесс технического обслуживания внутриквартирного и внутридомового газового оборудования в домах жителей области.

С начала реализации программы социальной газификации СВГК было проложено около 650 км газовых сетей. Бесплатно для потребителей СВГК подведены газопроводы к 14 860 земельным участкам. При этом 9043 домовладения уже воспользовались полученной возможностью подключить газ. По итогам 2024 года выполнение графика работ по социальной газификации, утвержденного министерством энергетики и ЖКХ Самарской области, составит около 94%.

По заявлению пресс-службы СВГК, во многом существенные сложности в реализации программы социальной газификации Самарской области создает многомесячное запаздывание финансирования этой работы со стороны ООО "Газпром газификация". Неплатежи в адрес СВГК составляют уже более 2 млрд руб. О существующей проблеме СВГК проинформировала губернатора Самарской области, обратившись к нему за помощью в ускорении получения необходимых средств.

Также СВГК предоставила обновленные данные о ходе работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ТО ВД (К)ГО) в зоне ответственности компании. Всего с СВГК заключили договоры на ТО ВД (К)ГО около 809 тыс. жителей региона. По состоянию на 30 ноября обслуживание оборудования было проведено 561 367 абонентам. Нарушения, создающие риски ЧП с отравлением угарным газом, были выявлены у 1 940 потребителей, что еще раз доказывает важность проводимой работы. Еще около 120 тысяч домовладений СВГК планирует обслужить в декабре совместно с дополнительно привлеченной подрядной организацией.

"К сожалению, около 120 тысяч жителей региона пока так и не допустили сотрудников СВГК для проведения ТО ВД (К)ГО, хотя получали неоднократные извещения о необходимости технического обслуживания их оборудования. Данные по "отказникам", а также сведения о тех, кто намеренно уклоняется от заключения договора на ТО ВД (К)ГО, компания планирует передать для принятия мер в "Газпром межрегионгаз Самара" и ГЖИ Самарской области. Ведь отсутствие ТО ВД (К)ГО может привести к ЧП с отравлением угарным газом и "хлопкам" с разрушением строительных конструкций домов", — заявили в пресс-службе компании.

"Со своей стороны СВГК полностью поддерживает стратегию губернатора Самарской области по открытому обсуждению существующих проблем газоснабжения региона. В том числе СВГК готова к оперативной совместной отработке возможных претензий к качеству работы по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, если такие поступают в адрес сотрудников СВГК через интернет-каналы правительства региона", — заключает пресс-служба.