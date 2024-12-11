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"СВГК" рассказали о ходе социальной газификации и техобслуживания ВДГО в Самарской области На 25,5% акций "Самарагаза" не нашли покупателя "ПромКомплектСервис" поставил комплексную систему учета потребления газа самарскому заводу Вечный огонь на мемориальном комплексе в Жигулевске подготовят к эксплуатации в зимний период Представители СМИ Самарской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе "ПРО газ"

Газовая отрасль ТЭК

"СВГК" рассказали о ходе социальной газификации и техобслуживания ВДГО в Самарской области

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала реализации программы социальной газификации в Самарском регионе силами "Средневолжской газовой компании" было проложено около 650 км газовых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В СВГК также рассказали, как продвигается процесс технического обслуживания внутриквартирного и внутридомового газового оборудования в домах жителей области.

С начала реализации программы социальной газификации СВГК было проложено около 650 км газовых сетей. Бесплатно для потребителей СВГК подведены газопроводы к 14 860 земельным участкам. При этом 9043 домовладения уже воспользовались полученной возможностью подключить газ. По итогам 2024 года выполнение графика работ по социальной газификации, утвержденного министерством энергетики и ЖКХ Самарской области, составит около 94%.

По заявлению пресс-службы СВГК, во многом существенные сложности в реализации программы социальной газификации Самарской области создает многомесячное запаздывание финансирования этой работы со стороны ООО "Газпром газификация". Неплатежи в адрес СВГК составляют уже более 2 млрд руб. О существующей проблеме СВГК проинформировала губернатора Самарской области, обратившись к нему за помощью в ускорении получения необходимых средств.

Также СВГК предоставила обновленные данные о ходе работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ТО ВД (К)ГО) в зоне ответственности компании. Всего с СВГК заключили договоры на ТО ВД (К)ГО около 809 тыс. жителей региона. По состоянию на 30 ноября обслуживание оборудования было проведено 561 367 абонентам. Нарушения, создающие риски ЧП с отравлением угарным газом, были выявлены у 1 940 потребителей, что еще раз доказывает важность проводимой работы. Еще около 120 тысяч домовладений СВГК планирует обслужить в декабре совместно с дополнительно привлеченной подрядной организацией.

"К сожалению, около 120 тысяч жителей региона пока так и не допустили сотрудников СВГК для проведения ТО ВД (К)ГО, хотя получали неоднократные извещения о необходимости технического обслуживания их оборудования. Данные по "отказникам", а также сведения о тех, кто намеренно уклоняется от заключения договора на ТО ВД (К)ГО, компания планирует передать для принятия мер в "Газпром межрегионгаз Самара" и ГЖИ Самарской области. Ведь отсутствие ТО ВД (К)ГО может привести к ЧП с отравлением угарным газом и "хлопкам" с разрушением строительных конструкций домов", — заявили в пресс-службе компании.

"Со своей стороны СВГК полностью поддерживает стратегию губернатора Самарской области по открытому обсуждению существующих проблем газоснабжения региона. В том числе СВГК готова к оперативной совместной отработке возможных претензий к качеству работы по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, если такие поступают в адрес сотрудников СВГК через интернет-каналы правительства региона", — заключает пресс-служба.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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