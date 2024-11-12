В Самарской области газифицирован дом многодетной семьи ветерана боевых действий

Специалисты "Газпром газораспределение Самара" газифицировали домовладение многодетной семьи ветерана боевых действий из села Ягодное Ставропольского района. Для этого были проложены газораспределительные сети среднего давления протяженностью 1,1 км, в доме подключено газовое оборудование.

На обустройство газовых сетей и установку техники внутри домовладения многодетная семья оформила социальную выплату. В Самарской области компенсация газификации льготным категориям граждан установлена в размере 201 тысячи рублей.

"Мы в короткие сроки газифицировали домовладение молодой семьи, воспитывающей троих детей. Теперь в их доме будет всегда тепло и уютно", — отметил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" Виктор Скуфинский.

Напомним, все участники догазификации получают газ бесплатно до границ участка, льготные категории — доводят газ бесплатно до своей газовой плиты, котла, водонагревателя.

Оплата работ средствами социальной выплаты для 24 категорий льготников Самарской области, в их числе многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, семьи участников специальной военной операции, в "Газпром газораспределение Самара" происходит уже после пуска газа и получения выплаты.

Действующая в компании постоплата освобождает семьи и других льготников от срочного поиска финансовых средств до получения компенсационной выплаты.

Для отсрочки оплаты заказчику необходимо заявить о своем праве и предоставить любой документ, подтверждающий льготный статус. Такими подтверждениями являются удостоверение многодетной семьи, справка об инвалидности, справка об участии в специальной военной операции, другие действующие документы.

Уведомление о принадлежности к льготной категории можно сделать сразу при подаче заявки онлайн на сайте Единого оператора газификации России connectgas.ru. Сообщить о своем праве нужно и при оформлении заявки на догазификацию в МФЦ или офисе газораспределительной компании.

В договоре на оказание услуг с газораспределительной организацией будет указано, что внесение платы 100% происходит в течение 30-ти дней с даты подписания акта пуска газа. Важно, чтобы газифицируемое домовладение принадлежало заявителю на праве собственности.

Для получения единовременной социальной выплаты на оплату расходов, связанных с газификацией внутри участка, заявителю нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.