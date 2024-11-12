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В Самарской области газифицирован дом многодетной семьи ветерана боевых действий "Внучка" Газпрома продаст 25,5% акций "Самарагаза" СВГК судится с правительством Самарской области из-за программы газификации "Газпром газораспределение Самара" напоминает об обязательности проведения технического обслуживания газового оборудования На должность генерального директора "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" назначен Виктор Скуфинский

Газовая отрасль ТЭК

В Самарской области газифицирован дом многодетной семьи ветерана боевых действий

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "Газпром газораспределение Самара" газифицировали домовладение многодетной семьи ветерана боевых действий из села Ягодное Ставропольского района. Для этого были проложены газораспределительные сети среднего давления протяженностью 1,1 км, в доме подключено газовое оборудование.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

На обустройство газовых сетей и установку техники внутри домовладения многодетная семья оформила социальную выплату. В Самарской области компенсация газификации льготным категориям граждан установлена в размере 201 тысячи рублей.

"Мы в короткие сроки газифицировали домовладение молодой семьи, воспитывающей троих детей. Теперь в их доме будет всегда тепло и уютно", — отметил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" Виктор Скуфинский.

Напомним, все участники догазификации получают газ бесплатно до границ участка, льготные категории — доводят газ бесплатно до своей газовой плиты, котла, водонагревателя.

Оплата работ средствами социальной выплаты для 24 категорий льготников Самарской области, в их числе многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, семьи участников специальной военной операции, в "Газпром газораспределение Самара" происходит уже после пуска газа и получения выплаты.

Действующая в компании постоплата освобождает семьи и других льготников от срочного поиска финансовых средств до получения компенсационной выплаты.

Для отсрочки оплаты заказчику необходимо заявить о своем праве и предоставить любой документ, подтверждающий льготный статус. Такими подтверждениями являются удостоверение многодетной семьи, справка об инвалидности, справка об участии в специальной военной операции, другие действующие документы.

Уведомление о принадлежности к льготной категории можно сделать сразу при подаче заявки онлайн на сайте Единого оператора газификации России connectgas.ru. Сообщить о своем праве нужно и при оформлении заявки на догазификацию в МФЦ или офисе газораспределительной компании.

В договоре на оказание услуг с газораспределительной организацией будет указано, что внесение платы 100% происходит в течение 30-ти дней с даты подписания акта пуска газа. Важно, чтобы газифицируемое домовладение принадлежало заявителю на праве собственности.

Для получения единовременной социальной выплаты на оплату расходов, связанных с газификацией внутри участка, заявителю нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.

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Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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