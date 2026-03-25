Стало известно, когда в Самаре завершится отопительный сезон

В 2026 г. отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля. Об этом в эфире программы "Прямой диалог" сообщил первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин.

"Принимая решение о завершении отопительного сезона, всегда опираемся на прогнозы синоптиков. На следующей неделе ожидается дальнейшее повышение температуры, но впереди апрель — не самый стабильный месяц с точки зрения погодных условий. Отключение отопления произойдёт только после того, как среднесуточная температура воздуха превысит +8°C и будет удерживаться на этом уровне в течение пяти дней подряд. Учитывается именно среднее значение температуры за сутки, а не только дневные показатели", — рассказал первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин.

Завершение отопительного сезона будет происходить в определенной последовательности: сначала отключают промышленные предприятия и производственные объекты, затем — жилые многоквартирные дома, в последнюю очередь прекращают подачу тепла в социальные учреждения — школы, детские сады, больницы.

"Нужно понимать, что между выходом постановления о завершении отопительного сезона и реальным прекращением подачи тепла может пройти до пяти дней. Это обусловлено особенностями централизованной системы теплоснабжения: теплосетей в городе более 1100 км, и нельзя мгновенно остановить или возобновить подачу теплоносителя во все здания. Постепенно специалисты ресурсоснабжающих организаций будут снижать температуру теплоносителя. Но даже после остановки котельных в трубах ещё какое-то время циркулирует теплая вода", — добавил Михаил Малыхин.

После завершения отопительного сезона управляющие организации должны будут провести в домах регламентные работы: проверить систему, выявить слабые места и определить план мероприятий к следующей зиме. Ресурсоснабжающая организация приступит к плановым ремонтам теплосетей.

Подготовка к новому отопительному сезону начнется в Самаре сразу после завершения отопительного сезона. В 2026 г. ресурсоснабжающая компания должна обновить свыше 15 км теплосетей на 11 участках — преимущественно на магистральных трубопроводах. Например, на ул. Николая Панова модернизируют 1,5 км теплосетей, на ул. Аэродромной — свыше 1,3 км коммуникаций. Также энергетики проведут испытания нескольких магистралей на максимальную температуру. В первой половине апреля проверят сети от Самарской ГРЭС, Безымянской отопительной котельной и Привокзальной отопительной котельной. Позже в Самаре будут организованы гидравлические испытания.