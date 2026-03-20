В Самарской области стартовал досрочный этап ЕГЭ

Сегодня, 20 марта, стартовал досрочный период ЕГЭ 2026 г., который продлится до 20 апреля. Из Самарской области на участие в нем зарегистрировано 32 человека. Всего на участие в досрочном этапе зарегистрировано 2 542 человека из 70 регионов России.

Сдать ЕГЭ в досрочный период могут выпускники текущего года, а также обучающиеся СПО и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях.

Досрочный период ЕГЭ начинается с экзаменов по географии и литературе.

С 13 по 20 апреля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.

Наиболее популярные предметы у участников досрочного периода: русский язык, базовая и профильная математика, обществознание и биология.

"В нашем регионе для качественного проведения экзамена 47 сотрудников ППЭ прошли обучение. В каждый экзаменационный день в пунктах обязательно присутствуют общественные наблюдатели. В мониторинге примут участие 10 представителей родительской общественности", — рассказала заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.

Основной период ЕГЭ 2026 г. пройдет с 1 июня по 9 июля.