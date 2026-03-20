В Самарской области стартовал досрочный этап ЕГЭ АО "Транснефть - Приволга" организовало интеллектуальную викторину для студентов Самарского технического университета CARCADE провела встречу со студентами в рамках проекта "Твоя карьера начинается в МосГУ" Ольга Наумова покидает пост ректора Самарского института культуры В губернии предусмотрены дополнительные средства на поддержку научных проектов — победителей конкурсов РНФ

В Самарской области стартовал досрочный этап ЕГЭ

Сегодня, 20 марта, стартовал досрочный период ЕГЭ 2026 г., который продлится до 20 апреля. Из Самарской области на участие в нем зарегистрировано 32 человека. Всего на участие в досрочном этапе зарегистрировано 2 542 человека из 70 регионов России.

Фото: Рособрнадзор

Сдать ЕГЭ в досрочный период могут выпускники текущего года, а также обучающиеся СПО и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях.

Досрочный период ЕГЭ начинается с экзаменов по географии и литературе.

24 марта пройдет ЕГЭ по русскому языку, 27 марта — ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, 31 марта — по биологии, физике и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 3 апреля — устная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 7 апреля — ЕГЭ по информатике и обществознанию, 10 апреля — по истории и химии.

С 13 по 20 апреля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.

Наиболее популярные предметы у участников досрочного периода: русский язык, базовая и профильная математика, обществознание и биология.

"В нашем регионе для качественного проведения экзамена 47 сотрудников ППЭ прошли обучение. В каждый экзаменационный день в пунктах обязательно присутствуют общественные наблюдатели. В мониторинге примут участие 10 представителей родительской общественности", — рассказала заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.

Основной период ЕГЭ 2026 г. пройдет с 1 июня по 9 июля.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

