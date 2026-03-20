В Самарской области стартовал досрочный этап ЕГЭ

Сегодня, 20 марта, стартовал досрочный период ЕГЭ 2026 г., который продлится до 20 апреля. Из Самарской области на участие в нем зарегистрировано 32 человека. Всего на участие в досрочном этапе зарегистрировано 2 542 человека из 70 регионов России.
Сдать ЕГЭ в досрочный период могут выпускники текущего года, а также обучающиеся СПО и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях.
Досрочный период ЕГЭ начинается с экзаменов по географии и литературе.
С 13 по 20 апреля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.
Наиболее популярные предметы у участников досрочного периода: русский язык, базовая и профильная математика, обществознание и биология.
"В нашем регионе для качественного проведения экзамена 47 сотрудников ППЭ прошли обучение. В каждый экзаменационный день в пунктах обязательно присутствуют общественные наблюдатели. В мониторинге примут участие 10 представителей родительской общественности", — рассказала заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.
Основной период ЕГЭ 2026 г. пройдет с 1 июня по 9 июля.
24 марта пройдет ЕГЭ по русскому языку, 27 марта — ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, 31 марта — по биологии, физике и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 3 апреля — устная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 7 апреля — ЕГЭ по информатике и обществознанию, 10 апреля — по истории и химии.